PP y Cs critican que Ahora Madrid y PSOE usen Chamberí como "distrito de experimentos" en su "democracia de palo"

28/02/2018 - 17:55

Los grupos municipales de PP y Ciudadanos han coincidido este miércoles en criticar tanto a Ahora Madrid como al PSOE por utilizar Chamberí como un "distrito de experimentos" en relación con el carril bici de la calle Santa Engracia así como por la semipeatonalización de un tramo de la calle Galileo.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Estas críticas se han producido después de que tanto Ahora Madrid como PSOE hayan votado en contra de considerar "de urgencia" la moción que ha presentado Ciudadanos al Pleno de Cibeles en estos términos para que revertir ambas medidas "según lo votado por los vecinos". Al no votar a favor de su urgencia, no se ha debatido.

Tal y como ha explicado a los medios de comunicación la portavoz de Cs en el Consistorio, Begoña Villacís, el martes 20 de febrero los vecinos votaron en Foros Locales a favor de eliminar el carril de Santa Engracia "y la chapuza de la calle Galileo". "Y lo hicieron usando las herramientas de participación que brinda este equipo de Gobierno", ha apuntado.

Villacís considera que a Ahora Madrid "no le apetece cumplir con lo que no está de acuerdo" y que por ello "no ha permitido el debate". "Esto es una democracia de palo, una falacia... quiero recordar al equipo de Gobierno en democracia hay veces que se gana y otras que se pierde", ha remachado.

Respecto a la posición de voto del PSOE, la portavoz de la formación naranja ha indicado que ya no le "sorprende" y que "sistemáticamente votan en contra de Cs". "Están más entregados a hacer oposición a la oposición", ha añadido, para apuntar a continuación que llevarán de nuevo esa cuestión al Pleno.

Por su parte, el edil popular Pedro Corral ha hecho alusión a la "muleta" del PSOE para Ahora Madrid. "Chamberí es un distrito de experimentos para Ahora Madrid y PSOE, y el nuevo experimento es cómo conseguir que el foro local quede inutilizado cuando las propuestas van en contra de las políticas del Gobierno", ha afirmado.

También ha estado presente Alejandro González, de Chamberí Se Defiende, quien ha afirmado que los vecinos se han quedado "estupefactos" al ver que no se debatía en Pleno. "Hemos recurrido la decisión de los técnicos de echar para atrás la votación, y esperamos que sean mucho más explícitos", ha indicado.

Según explicó el delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, hay que diferenciar lo aprobado en Foros Locales de lo aprobado en los Presupuestos Participativos.

En estos últimos hay una fase de presentación que finalizó el lunes. Si esa propuesta finalmente llega a presupuestos participativos no se podrá revertir tal y como piden los vecinos al no contar con cinco años de vida y ser una IFS.