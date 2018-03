Junta aprueba anticipos a UCLM para pagar nóminas y becas y avanza que "en pocos días" tendrá parámetros de la auditoría

1/03/2018 - 13:05

Enlaces relacionados Izquierda Unida apuesta por la isla de Solvay como nuevo emplazamiento para Vuelta Ostrera (27/02)

El Gobierno regional, que ha comunicado este jueves a la UCLM la aprobación de los anticipos para garantizar el pago de las nóminas del personal de investigación y las de los profesores asociados, así como las becas de los alumnos en especial dificultad económica, establecerá en pocos días los parámetros de la auditoría, tanto como contable, como financiera, de gestión y de política de contratación, que se ha llevado a cabo por parte del rectorado estos años.

TOLEDO, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, que ha comunicado al rector que, tal y como permite la Ley de Presupuestos, ya están preparados los anticipos, "por cuantía para todo el año, para que no haya excusas".

"Nos sorprende y alerta que no puedan pagar nóminas y becas. No entendemos como se pueden tener problemas de insuficiencia presupuestaria en febrero. Es más, la Junta toma esta decisión a pesar de que desde el Rectorado, esta misma semana, se ha comunicado que la UCLM no tiene problemas de tesorería. ¿Por qué piden anticipos habiendo dinero? ¿Si hay dinero en tesorería por qué no pagan las nóminas?", cuestiona el Gobierno regional.

"No entendemos que el Rectorado vuelva a utilizar a los trabajadores y estudiantes como excusa para tener que evitar explicar su gestión económica y financiera de estos años", han añadido dichas fuentes, que insisten en que la comunidad universitaria y la ciudadanía en general "tienen derecho a que le expliquen por qué con 98 millones que antes daba el Gobierno de Cospedal no había problemas para pagar nóminas y becas, y sin embargo con un aumento notable hasta los 140 millones este año con este Gobierno, se amenaza desde el Rectorado con no pagar nóminas y becas".

OTRO ANTICIPO

Junto al adelante comunicado este jueves, el viernes pasado el Gobierno de Castilla-La Mancha informaba de haber hecho efectivo un anticipo por valor de 831.000 euros solicitado por la Universidad regional (UCLM) para hacer frente al pago de becas de colaboración, pese a que no se ha suscrito todavía el contrato-programa vinculado a la financiación de la institución académica.