CCOO y UGT piden en C-LM "estabilidad real" para el sistema público de pensiones y ven un "insulto" la idea de Montoro

1/03/2018 - 13:25

Los secretarios regionales de CCOO, Francisco de la Rosa, y UGT, Carlos Pedrosa, han pedido este jueves una "estabilidad real" para el sistema público de pensiones, y han arremetido contra la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de bajar el IRPF a los pensionistas, que han calificado como "casi de juzgado de guardia" y "un insulto".

TOLEDO, 1 (EUROPA PRESS)

Concentrados bajo la lluvia ante la Tesorería de la Seguridad Social de Toledo --los actos se han replicado en las cinco provincias y el país--, tanto De la Rosa como Pedrosa han advertido que no van a cejar en su empelo hasta que no consigan la derogación de la reforma de las pensiones y que estas se revaloricen a fin de conseguir un sistema "para todos".

"Los ciudadanos han hecho tope", ha destacado el responsable de CCOO en Castilla-La Mancha, que ha precisado que un sistema público de pensiones estable "es posible". "Los pensionistas de este país y los que no lo somos pero aspiramos a serlo algún día estamos hartos y muy cansados de la falta de respeto casi rozando el insulto, y el maltratos a los que se ven sometidos".

Ha aludido así a "la última ocurrencia" del ministro anunciando una bajada de impuestos para los pensionistas "como si esa fuera la solución de las pensiones de este país", cuando en Castilla-La Mancha, por ejemplo, eso supondría un ahorro de 2,76 euros de media para el 55% de los pensionistas, a los que habría que sumar "las grandiosas subidas del 0,25%", que supone otros 3 euros de media mensuales.

Francisco de la Rosa ha alertado de las "serias dificultades" del sistema "si no empiezan a tomarse medidas y no se reúne de manera urgente el Pacto de Toledo", y se ha preguntado cuál es la prioridad del Gobierno de la nación si no lo son las pensiones. "CCOO y UGT estaremos en la calle aunque caigan rayos de punta", y seguirán "en la pelea y la lucha por recuperar la dignidad de una parte muy importante de ciudadanos que está siendo pisoteada".

"PENSIONES DE MISERIA"

En el mismo sentido, Carlos Pedrosa ha avanzado que no van a renunciar a "seguir peleando por la derogación de la reforma de las pensiones" y para que se revaloricen, y ha comparado la situación de los pensionistas en el norte de Europa con los del sur, donde se encuentra España.

"En Europa hay un norte rico, con salarios altos, empleos estables y pensiones dignas", pero en España hay "pensiones de miseria a consecuencia de unos salarios de miseria", ha resaltado el responsable regional de UGT, que incluso ha dicho alegrarse de la propuesta de Montoro "porque en el fondo viene a reconocer que las pensiones son bajas, son tan bajas que su propuesta de rebaja del IRPF resulta un auténtico insulto en la cara de los perceptores de pensiones de protección social de este país".

Pedrosa también ha aludido a la celebración del pleno de las Cortes de este jueves, donde se debate sobre siniestralidad laboral y sobre pensiones, para criticar que "los representantes de la izquierda durmiente y la derecha militante" del Parlamento "utilizan los problemas de los trabajadores y pensionistas, no para solucionarlos, que es su obligación, sino para tirárselos a la cabeza unos a otros".

Decenas de pensionistas han sorteado a la lluvia en Toledo para exigir unas "pensiones dignas" al Gobierno central, al igual que han demandado ante las sedes de la Tesorería General de la Seguridad Social de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara y ante la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.