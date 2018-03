Cientos de pensionistas gallegos salen a la calle con lazos marrones para denunciar la "subida de mierda" del 0,25%

1/03/2018 - 14:00

Muestran su "cabreo" y tachan de "engaño" la propuesta de rebaja del IRPF de Montoro, ya que no beneficiará a "la inmensa mayoría"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)

Cientos de pensionistas gallegos han protestado este jueves con lazos marrones en las siete ciudades y municipios como Foz, Viveiro y O Barco para denunciar la "subida de mierda" del Gobierno del 0,25% de sus pensiones.

En Santiago de Compostela, jubilados de UGT y CC.OO. se han concentrado a partir del mediodía en la Praza do Toural con carteles en los que se podía leer 'Pensións dignas. Non á conxelación' y 'Defender las pensiones es cosa de todos'.

Durante la protesta se han escuchado cánticos como 'Máis pensións e menos corrupción', 'Manos arriba esto es un atraco' o 'Para Rajoy el 0,25%'. Entre los presentes han estado el portavoz de En Marea, Luís Villares, y cargos locales del PSOE.

En declaraciones a los medios, el secretario xeral de Xubilados de UGT Galicia, Valentín Tato, ha señalado que con esta campaña de movilizaciones --que proseguirá el 22 de marzo-- se busca "visibilizar ese cabreo general que existe entre los pensionistas; ya voten al PP o a cualquier otro partido el cabreo es general".

"Todo el mundo se siente casi vilipendiado por ese insulto, que es un insulto esa subida del 0,25%, que representa para una pensión media un euro y medio al mes", critica Tato.

En esta línea, Carlos Pardo, de la comarca de Santiago y Barbanza de CC.OO., remarca que con estas protestas "se está intentando hacer ver a la sociedad que no se puede permitir el lujo de tener un sistema de pensiones tan deteriorado como lo está convirtiendo el PP".

Por ello, Pardo exige que las subidas de las pensiones "sean dignas y que garanticen el poder adquisitivo", y que el Pacto de Toledo "se mueva para llegar a acuerdos que permitan mantener el sistema de pensiones", y "eso implica mejorar el sistema de ingresos".

ACTUALIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL IPC

En este sentido, UGT llama al Gobierno a que "recapacite y tome nota" de que "hay que derogar la reforma de 2013 de pensiones", supeditada a los ingresos y gastos de la Seguridad Social, al tiempo que reclama que se actualicen en función del IPC.

Al respecto, Valentín Tato indica que la subida de las pensiones le cuesta al Estado 300 millones de euros, mientras si se actualizasen con el IPC sería 1.500 millones. Sobre esto, "dicen que no se puede" hacer ese incremento, "sin embargo, acaban de salvar a las autopistas con más de 1.500 millones, que finalmente pueden ser 3.000 millones".

"Dinero hay, lo que pasa es que va destinado a aquellas personas que están dentro de su órbita o parámetros ideológicos", ha censurado Valentín Tato.

LA PROPUESTA DE MONTORO "ES UN ENGAÑO"

"Otra bobada", así resume Valentín Tato la última propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de rebaja del IRPF, ya que está destinada a "mayores de 80 años" y a las rentas más altas, de forma que casi no tendría incidencia entre los pensionistas gallegos.

En este sentido, Pardo lamenta que "el gran problema es que es una estafa, un engaño", porque "lo único que está anunciando es que a los pensionistas que cobran más les va a hacer el favor de restarle un poco". "Una reforma que ayuda a los ricos, a los que más cobran", apunta, "pero la inmensa mayoría" no están obligados a declarar el IRPF al no llegar al mínimo legal, "por lo tanto no va a ver ninguna mejora".