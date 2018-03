Madrid. ciudadanos dice que ahora que telemadrid "funciona y sube la audiencia" a cifuentes "no le gusta" la cadena pública

1/03/2018 - 13:54

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra reprochó hoy en el Pleno a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que "ahora que Telemadrid funciona, sube la audiencia y ya no está controlada por su partido, se queja de que no le gusta y no es plural".

Señaló que "Telemadrid no trabaja para Cifuentes sino para los madrileños que son sus legítimos dueños" y dijo que el PP de Madrid "consiguió hundir una cadena pública de prestigio en el hoyo más oscuro". Además, indicó que los populares "hicieron un Telemadrid de la especulación del fútbol, de publirreportajes del PP y de profesionales con carné de partido".

Manifestó que esta situación se revirtió gracias a la aprobación de la Ley de Telemadrid. Asimismo, criticó que a la presidenta madrileña "le moleste que en los informativos públicos salgan los jubilados manifestándose por una pensión digna, madrileños esperando el Cercanías, hospitales con goteras, colegios sin acabar o Granados contando sus aventuras y desventuras". Zafra exigió a Cifuentes que respete a los trabajadores, porque Telemadrid ya no es 'TeleAguirre', sino que ahora es la cadena de todos los madrileños".

Por su parte, Cristina Cifuentes aseguró que "no ha habido un Gobierno regional que se haya comprometido más con la independencia de una televisión autonómica ni que hubiera apostando tan firme por el futuro de Telemadrid". También señaló que Ciudadanos quiere "enredar" y "malmeter", al traer la gestión de la radiotelevisión pública madrileña al "debate político". Aseguró que "si ha habido una nueva etapa en Telemadrid es básicamente porque mi Gobierno ha trabajado para que así fuera".

