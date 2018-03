Gobierno dice que la flota seguirá faenando en aguas saharahuis tras fallo del TUE, aunque a la andaluza "no le afecta"

1/03/2018 - 14:21

La Secretaría General de Pesca ha confirmado que la flota pesquera española actualmente faenando en aguas adyacentes al Sáhara Occidental, compuesta de 14 barcos, continuará su actividad con "normalidad" hasta que el actual acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos venza el próximo 14 de julio o hasta que las instancias superiores se pronuncien sobre las consecuencias jurídicas de seguir haciéndolo.

MADRID/SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

No obstante, la directora de Pesca de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez Martín, quien también ha estado presente en la reunión, se ha mostrado "egoístamente aliviada" porque toda la flota andaluza faena al norte y no al sur del paralelo que separaría los caladeros de Marruecos de los adyacentes al Sáhara Occidental, donde, según la UE, el país norteafricano no tiene soberanía.

Así, Pérez ha señalado que el fallo del TJUE no les ha creado "ningún tipo de preocupación" en un caladero "muy importante" para la comunidad. Solo 14 barcos gallegos y canarios estarían afectados por esta situación de "vacío".

Por su parte, el secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, en unas declaraciones a los medios este jueves, tras una reunión de urgencia convocada por el Ministerio, como consecuencia del "limbo" en el que el fallo del pasado martes por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dejó al sector pesquero comunitario.

Las declaraciones realizadas por López-Asenjo también fueron avaladas por el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, quien indicó que, después del pronunciamiento favorable del ministro de Pesca marroquí a seguir faenando en estas aguas y sin ninguna institución europea negando esto, se muestran "tranquilos" y "con calma", al menos, hasta el próximo 14 de julio.

PRÓRROGA, TRASLADO O PARÓN TEMPORAL

En la reunión también se pusieron sobre la mesa los posibles protocolos a seguir en caso de un pronunciamiento jurídico o la total prohibición a la flota europea de seguir faenando en aguas saharahuis, que pasan por una prórroga del acuerdo o un traslado de los barcos a Mauritania, Senegal o Guinea-Bisáu, en caso de que no se tenga que llevar a cabo un parón temporal, algo que supondría una serie de ayudas económicas para la flota por parte del Ministerio, una solución que el sector no priorizaría ante una solución mejor para estos, que sería la prórroga.

Según López-Asenjo, el Reino de Marruecos comenzará la próxima semana a analizar la situación dentro del equipo de negociación. Para el secretario general de pesca, las negociaciones deben "seguir construyendo confianza" y llevar a cabo un estudio técnico y jurídico sin "precipitarse", al mismo tiempo que "no se pone en cuestión la validez" del fallo del TJUE. También aprovechó para apuntar a que solo siete barcos gallegos de los 4.600 que tienen su flota pesquera faenan al sur del paralelo que divide las aguas marroquíes y saharahuis.