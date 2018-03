Monedero acusa a Susana Díaz de convertir el orgullo patrio andaluz "en un folclore vacío"

1/03/2018 - 14:26

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha acusado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de convertir el orgullo patrio andaluz, "jugando con la resignación, en un folclore vacío", mientras también ha considerado que "no hay mucha diferencia en esa identidad vacía con la que exhibe el PP o Ciudadanos".

En un artículo publicado en el diario 'Público' con motivo del Día de Andalucía titulado 'Susana Díaz y la tristeza de Andalucía', y recogido por Europa Press, Monedero ha afirmado que la patria es la que te cuida "y no la de los tópicos que enarbolan idiotas en el norte y en el sur que se creen mejores".

"Resignación. La tarea del PSOE-A deja mucho que desear en todos los indicadores sociales", ha asegurado antes de apuntar que Andalucía "es obediente pero cuidado, porque cuando desobedece lo hace con maneras que asustan a los señoritos", y también "a los que se dicen socialistas pero hacen cosas muy parecidas a las que hacen los señoritos".

"NO AVANZA EN IDENTIDAD NACIONAL NI EN JUSTICIA SOCIAL"

Entretanto, el confundador del partido morado ha señalado que en Andalucía "hay mucha comunidad pero falta Estado". "Hay dolor compartido, queja cantada, alegría de vivir, terratenientes muy ricos y jornaleros muy pobres, y los mismos gobernantes del PSOE desde que regresó la democracia". En este sentido, ha considerado que "también hay mucha resignación" pues los andaluces "son muy irreverentes pero muy obedientes".

Así las cosas, Monedero ha hecho hincapié en que en estos años, Andalucía, gobernada invariablemente por el PSOE, "no ha avanzado en su identidad nacional y tampoco en justicia social".

"La identidad andaluza y la española están muy hermanadas. Y el orgullo patrio que tienen los andaluces no vive de la diferencia con España", ha afirmado para recalcar que "muchos andaluces en Cataluña, a donde se fueron a trabajar porque en su tierra no les querían (¿te quiere la tierra que no te da trabajo?), se han visto reivindicados como españoles después de que el independentismo rompiera los tapones y han regresado a la bandera".

Y esta reivindicación, como ha subrayado Juan Carlos Monedero, "nace con rabia, como si les hubieran estado robando algo durante todo este tiempo". "Hay que reinventar España o nos van a comer los rencores", ha apuntado antes de señalar que Susana Díaz "ha convertido ese orgullo patrio andaluz, jugando con la resignación, en un folklore vacío".