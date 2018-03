El ministro de Fomento "coincide" con el Gobierno de Ceuta en la necesidad de abaratar el transporte marítimo

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha comprometido este jueves con el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), a "impulsar" las obras en la carretera nacional que une el centro de la ciudad autónoma con la frontera del Tarajal y a imponer a las navieras que operan la línea marítima con Algeciras la obligación de servicio público de hacer una rotación diaria a bajo precio si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) lo ve compatible con el Derecho comunitario.

De la Serna ha recibido en la sede del Ministerio a Vivas y a sus consejeros de Presidencia y Fomento, Mabel Deu y Néstor García, con quienes ha avanzado en las conversaciones para que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad pueda estar aprobado definitivamente "antes de que termine la legislatura". A tal efecto, los informes pendientes de Carreteras y Aviación Civil se emitirán "en el plazo más breve posible".

El Ministerio se ha comprometido igualmente a "impulsar" la primera fase de las obras que se ejecutan en la Carretera Nacional 352 que llega hasta la frontera del Tarajal, lastradas por la falta de una planta de asfaltado en Ceuta.

El ministro ha anunciado la constitución de un grupo de trabajo con la Administración autonómica "para enfocar y definir las características técnicas de la segunda fase con el objetivo de que responda a las necesidades de la intensidad y presión de tráfico que soporta".

Con respecto al transporte marítimo hacia la península, Vivas se ha congratulado en declaraciones a los medios al término de la reunión por la "coincidencia" detectada sobre que "se deben eliminar las barreras para hacer que esta conectividad pueda ser más asequible en precios".

El Ministerio de Fomento "comparte", según el presidente de Ceuta, que "una salida, respetando el Derecho comunitario, es modificar el Real Decreto que regula las obligaciones de servicio público, introduciendo una nueva que fuerce a los operadores [actualmente, Baleària, FRS y Acciona] a realizar una rotación diaria por 15 euros". Ahora "será fundamental lo que diga la CNMC respecto a las reglas de la libre competencia".

Los dictámenes jurídicos y económicos aportados por el Ejecutivo ceutí en octubre al Ministerio apuntan que el "anormalmente bajo" nivel de ocupación de los barcos que unen Ceuta con Algeciras, de entre un 20% y un 22% en el caso del pasaje y de entre un 16% y un 30% en el de los vehículos, responde a "la decisión de las navieras de conservar horarios y derechos de pasaje" y no lastran su cuenta de resultados, pues obtienen "beneficios extraordinarios" en la línea marítima, "muy superiores" a un beneficio empresarial teórico del 8,5%.

A su juicio la nueva obligación de servicio público no limitaría el número o variedad de operadores en el mercado, no restringiría su capacidad para competir y tampoco recortaría los incentivos para hacerlo porque "la variable precio no es una sobre la que los operadores desarrollen estrategias competitivas diferenciadoras".

Vivas y De la Serna han sintonizado igualmente sobre la necesidad de que "el tratamiento tarifario de las tasas aeroportuarias" contemple "las especificidades de Ceuta". "Creemos que la ciudad es el único sitio con una línea regular de transporte de pasajeros y la dimensión del tráfico no permite redistribuir los costes por unidad de forma comparable a los aviones, por lo que la normativa debería recoger esas singularidades", ha reclamado el presidente autonómico.