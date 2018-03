Alcalde de Lorca ratifica su apoyo "inquebrantable" a los regantes y anuncia que estará el día 7 en Madrid

1/03/2018 - 15:47

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado, junto al presidente de la Comunidad de Regantes, Juan Marín, que estará presente junto a su equipo de gobierno en Madrid, "ratificando nuestro compromiso inquebrantable con el sector".

LORCA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

"La respuesta del Ayuntamiento de Lorca está bien clara: cerramos filas junto a nuestros agricultores y regantes. En esta tierra vivimos de esto, es el principal sector productivo, no cabe duda de que vamos a estar con ellos donde haga falta y hasta el final", ha manifestado.

El primer edil ha afirmado que comparte "la inquietud que padecen en la actualidad nuestros agricultores, y estoy con ellos sin fisuras, porque cada uno de ellos ha hecho posible, además de conservar la despensa de Europa, que esta ciudad se haya podido levantar tras los gravísimos efectos de terremotos e inundaciones". "Mi hombro está junto al suyo", ha apostillado.

Lo que está claro, tal y como ha dicho el propio presidente de la Comunidad de Regantes, "es que hay una España húmeda y otra seca, y necesitamos agua, nosotros necesitamos todos los recursos disponibles".

En este sentido, el alcalde ha manifestado que "Lorca necesita trasvases, desalación, Banco Público del Agua y transferencias entre las cuencas, necesitamos mantener todas alternativas posibles porque nos falta agua y no vamos a permitir que la despensa de Europa se seque".

El alcalde ha subrayado que en otras zonas de España han sufrido una sequía puntual hace unos meses, pero aquí la carestía hídrica es estructural. El aprovechamiento que saben hacer nuestros regantes del agua es un ejemplo mundial; en ningún sitio se rentabiliza cada gota de agua como en Lorca y su comarca, ha añadido.

"Hemos sido capaces de levantar nuestro principal sector productivo, laboral y económico con mucho trabajo y arrancando de la tierra los mejores alimentos a nivel internacional" por lo que "es la hora de poner fin a un problema histórico para España, es el momento de los acuerdos y la altura de miras por parte de todos los responsables políticos".

Y es que, ha sostenido, "no se puede perder ni un segundo más alimentado polémicas ni perdiendo el tiempo. Especialmente los dos partidos mayoritarios estamos ante una oportunidad única de dar ejemplo y ofrecer a los ciudadanos las soluciones que nos demandan, en este caso concreto con el sector agroalimentario".

Fulgencio Gil ha reclamado a todos los partidos que se pongan de acuerdo "porque con un pacto que englobe al menos a los dos grandes partidos, esto se puede solucionar. Todos los Gobiernos que ha tenido este país han tratado de manejar esta cuestión, pero no es el momento de hablar del pasado, sino de soluciones de presente que garanticen un futuro viable para el campo de Lorca".

Vamos a reclamar en Madrid lo que nos corresponde, ha acentuado el primer edil lorquino, "porque el agua que hay en España es de todos los españoles, constituye un bien nacional que no puede depender de luchas territoriales ni localismos exacerbados, si no del bien común". Es un principio de solidaridad "que no puede aparcarse por ningún tipo de intereses. Los lorquinos tenemos el mismo acceso a ese recurso que cualquiera".

El primer edil ha anticipado que esta misma mañana se va a convocar una reunión de la Juntas de Personal y Portavoces para proponer que el próximo día 7 de marzo, coincidiendo con la manifestación que está convocada en Madrid, se establezca un paro, posibilitando a los trabajadores municipales del Consistorio poder asistir al citado evento.

Estas reuniones, según informan fuentes municipales, se realizarán, previsiblemente, a lo largo de este viernes.