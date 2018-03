Izal, La Pegatina, Soleá Morente o Niños Mutantes actuarán en la 16 edición de La Radio Encendida

1/03/2018 - 16:47

La 16 edición de La Radio Encendida contará con once horas de directos que correrán a cargo de Izal, La Habitación Roja, Niños Mutantes, Soleá Morente, Tulsa, Soledad Vélez, Joana Serrat, Varry Brava, La Pegatina, entre otros.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Esta nueva edición tendrá lugar el domingo 18 de marzo. Más de 25 bandas actuarán en este maratón musical que, desde hace deciséis años, celebran Radio 3 y La Casa Encendida en el centro de Fundación Montemadrid.

El cartel lo componen La Pegatina, Aurora & The Betrayers, Texxcoco, Varry Brava, Los Nastys, Sidecars, Tulsa, Soleá Morente, Iseo & Dodosound, Niños Mutantes, La Habitación Roja e Izal. Y, en Auditorio: Joana Serrat, Ricardo Lezón, Dreyma, The Grooves, Soledad Vélez, Rodrigo Cuevas, The Limboos, North State, Ioan Gamboa y Digital 21 & Stefan Olsdal. Además, en esta edición, la música se expandirá a otros rincones sorpresa del edificio

Por cuarto año consecutivo, los presentadores de Radio 3 también serán protagonistas ya que estarán pinchando desde las 16 horas en el espacio denominado Radio 3 DJs ubicado en la cuarta planta

La recogida de las invitaciones se realizará dos horas antes de cada uno de los bloques en la entrada al edificio de la calle Amparo. Las entradas del último bloque se repartirán a las 18.30 horas.

Como cada año, La Radio Encendida se retransmite en directo a través de Radio 3 y en videostreaming desde lacasaencendida.es desde las 18.30 h hasta las 23 horas.