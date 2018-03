Consello.- La Xunta prepara una ley frente a la sequía y un plan que vigile la calidad del agua de consumo humano

Buscará consensuar ambos instrumentos con la Fegamp y el plan ampliará los programas de inspección para incluir las traídas vecinales

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este jueves que su Gobierno trabaja en dos instrumentos para optimizar la respuesta frente a posibles situaciones de sequía: una ley y un plan de vigilancia de la calidad del agua de consumo humano.

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, el mandatario gallego ha defendido que ambas herramientas son "oportunas y necesarias" y ha incidido en que es preciso "estar preparados" para futuros episodios de sequía que puedan afectar a la comunidad como ocurrió en meses anteriores.

En este sentido, ha manifestado que el "mejor momento" para hacer "una reflexión pausada" y articular las medidas precisas para poder combatir la sequía es éste, un momento en el que "hay agua e incluso hay nieve". "Ningún Gobierno responsable puede dejar pasar lo que vivimos en los últimos meses y esperar a lo haga otro", ha esgrimido.

No en vano, ha recordado que Galicia vivió una situación excepcional de sequía que llevó a la comunidad a declarar la situación de alerta, que después fue rebajada a prealerta. En todo caso, ha aludido al cambio climático y a que los expertos apuntan que este tipo de episodios serán cada vez más habituales, por lo que es preciso planificar.

El Consello de la Xunta ha sido informado de las gestiones que realizan las consellerías de Medio Ambiente y Ordenación do Territorio y de Sanidade para la tramitación de este texto legal.

Feijóo ha remarcado que el objetivo del Gobierno gallego es consensuar e intentar tramitar de forma conjunta con los municipios gallegos --a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)-- ambos instrumentos.

UNA LEY "PARA TODO EL TERRITORIO"

El objetivo inicial de la ley será ordenar los recursos hídricos de la forma que más convenga al interés general, "dando prioridad" al abastecimiento de agua para el consumo humano.

Todo ello, además de preservar las garantías sanitarias del agua, "especialmente ante la eventualidad de que una situación de sequía pueda alterar diferentes valores con repercusión en la salud pública, y "garantizar la unidad de acción en todo el territorio".

La norma establecerá las medidas excepcionales a tomar en los periodos en los que se declare la sequía; y clarificará las competencias de cada administración, de forma que la Xunta pueda "cumplir con sus competencias de salud pública" y de protección y ordenación de los recursos hídricos, y los ayuntamientos, con responsabilidad de prestar abastecimiento y saneamiento a los vecinos.

Esta norma, ha reivindicado, será "aplicable en toda Galicia", con independencia de que la sequía se produzca en la demarcación Galicia-Costa o en el ámbito de otro organismo de la cuenca.

PROTOCOLIZAR MEDIDAS

En concreto, estas medidas se agruparán en varios ámbitos, empezando por potenciar más intensamente el consumo racional, no solo por parte de las administraciones sino también primando siempre a los ciudadanos que menos agua consuman.

El segundo sector de actuación aspirará a garantizar la "máxima fluidez de información" entre las distintas administraciones, especialmente en las situaciones "excepcionales"; y "protocolizar las medidas de ahorro" cuando hay "mayor escasez de agua", con el fin de dar una respuesta "más rápida entre todos".

PLAN Y POLÉMICA CON VIGO

El Gobierno gallego también autoriza el inicio de la tramitación de un plan especial para la mejora de la calidad del agua de consumo humano con el objetivo de implementar las medidas más efectivas para velar por la calidad del agua y corregir deficiencias cuando se encuentren.

Como novedad, esta iniciativa permitirá ampliar el ámbito de actuación de los programas de inspección de la Xunta, para incluir también en él las traídas vecinales o las que no están conectadas a redes municipales.

Feijóo ha defendido que esta medida permitirá un "mejor" control del agua, con la inclusión de criterios "más homogéneos" para las administraciones local y autonómica; y también "un mayor control", especialmente en situaciones de riesgo como las que generan momentos de sequía; y, finalmente, "más capacidad de acción ante posibles incumplmientos".

Preguntado acerca de si el impulso de este plan aspira a evitar que se repitan polémicas como la que vivió el Ejecutivo autonómico con el Ayuntamiento de Vigo, que dirige Abel Caballero (PSOE), en el anterior episodio de sequía, Feijóo ha replicado que "el detonante" es que hubo situaciones de alerta y prealerta en la comunidad.

"Si esto no sucediera, probablemente no la hubiéramos publicado, lo cual no significa que no fuera necesaria. Buscamos que los ciudadanos de Galicia tengan seguridad de que, en momentos de sequía, todos vamos a actuar con responsabilidad y se podrá beber agua con calidad", ha aseverado.

CONSENSO

A partir de ahora, Feijóo ha concretado que se abre un periodo de estudio con la Fegamp y con todos los agentes que puedan enriquecer el texto para tratar de alcanzar "un consenso en el menor tiempo que sea posible".

Preguntado acerca de qué sucederá si los municipios no aceptan la norma, ha contestado que él no presume que los alcaldes "no quieran tener unas garantías competenciales de actuación y un protocolo" para conocer los datos que hay ante un momento de sequía.

"Lo que pretendemos es ayudar, sabiendo que un alcalde, a veces, no puede por sí solo", ha esgrimido el presidente, quien ha recordado que los municipios son los que tienen la competencia de abastecimiento y que, si en un ayuntamiento deja de haber agua en una situación de sequía, "el responsable es el alcalde".

"Los alcaldes saben que pasamos momentos de extraordinaria sequía, mi preocupación número uno como mínimo un cuatrimestre fue el agua. No sería muy responsable decir 'vamos a esperar a que llueva y a que otro haga este tipo de instrumentos de planificación'", ha zanjado.