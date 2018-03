'Así que pasen 20 años' de Antonio 'El Pipa' llega al Teatro Central dentro del ciclo 'Flamenco Viene del Sur'

2/03/2018 - 12:18

La 21 edición de 'Flamenco Viene del Sur' en el Teatro Central de Sevilla continúa este martes 6 de marzo con el espectáculo 'Así que pasen 20 años' del bailaor jerezano Antonio 'El Pipa'. Este ciclo programado por el Instituto Andaluz del Flamenco, de la Consejería de Cultura, se ha convertido en una cita tradicional para el público andaluz y se caracteriza por una programación que apuesta por la excelencia artística, y el equilibrio entre la tradición y la modernidad, así como la veteranía y la juventud.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Este espectáculo es un homenaje de agradecimiento a los que hicieron posible estos 20 años de trayectoria de la Cía de Antonio el Pipa. Muchos han sido los compañeros artistas que han avalado con su arte a esta compañía que nació de la ignorante locura y de las ganas de bailar en 1997. El debut tuvo lugar un 16 de febrero de 1997 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla rodeado de incógnitas sobre su continuidad.

"Así que pasen veinte años seguiré bailando, seguiré emocionándome tan solo con pensar que tengo que hacerlo de nuevo, que tengo que crear y creo, que sueño una nueva coreografía y se hace realidad, que dirijo y me expreso, bailar, coreografiar y dirigir agradeciéndole a la vida la oportunidad que me dio de poder compartir mis inquietudes a través del baile flamenco. Me marcó ser de Jerez, de familia gitana y del barrio de Santiago; hijo, sobrino y nieto de bailaores y cantaores. De ahí que mi identidad estuviera clara, y agradezco haberla podido compartir durante dos décadas con ustedes, el público", declara 'El Pipa'.

En esta ocasión se subirá al escenario acompañado por Macarena Ramírez, Ofelia Márquez, Laura Bejines, Margarita Ruiz de Castro, Pilar Ramírez; con las cantaoras Sandra Zarzana, Fanía Zarzana y Toñi Nogaredo; y las guitarras de Juan José Alba, Javier Ibáñez, y Dani Ramírez.

En 2018 subirán a los escenarios --como cabeceras de cartel-- 37 artistas, 22 hombres y 15 mujeres, a los que se sumarán 101 artistas colaboradores. Hay que señalar que este año se incorporan 12 nuevos nombres de artistas que no habían participado hasta ahora o lo habían hecho dentro del elenco artístico de otra compañía. Entre los que se encuentran: Raúl Rodríguez, José María Bandera, El Amir, Jairo Barrull, Luis Gallo, Juan Carlos Gómez, José Manuel León, María Terremoto y Angelita Montoya.

A ellos hay que añadir el palmarés de los concursos Talento Flamenco: Lela Soto 'Sordera', ganadora absoluta en la modalidad de cante; Adrián Domínguez en la de baile, y Blas Martínez en la de guitarra; y los ganadores del Festival Internacional del Cante de Las Minas de La Unión: Alfredo Tejada (cante), Fernando Jiménez Torres (baile) y Alejandro Hurtado (guitarra) y Sergio de Lope (instrumentista).

'Flamenco Viene del Sur' cuenta con un total de 19 empresas, de las que el 89 por ciento tiene su sede social en Andalucía, y de las que cinco serán contratadas por primera vez. La selección del programa que estará en Sevilla, Granada y Málaga en los teatros Central, Alhambra y Cánovas respectivamente, se ha hecho mediante una convocatoria pública en la que se recibieron 102 propuestas.

A lo largo de sus 20 ediciones, 'Flamenco Viene del Sur' ha ofrecido, sin incluir la edición de 2018, un total de 615 las representaciones repartidas entre doce espacios escénicos, y en los que han actuado 319 artistas como cabeza de cartel, y que han sido vistos por casi 200.000 espectadores en todo este tiempo.

Los precios para ver 'Flamenco Viene del Sur' serán los siguientes: en el Teatro Central, la tarifa será 18 euros que se rebajará con la adquisición del abono habitual o la presentación del carné de estudiante, tercera edad o desempleado; en el Teatro Alhambra la tarifa general será de 17 euros, contando con los mismos descuentos; y en el Teatro Cánovas, precio único de 5 euros/entrada y con venta anticipada de tres euros la entrada, siempre que el pago se realice 15 días de antelación al día de la representación.