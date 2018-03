Santa Cruz de Tenerife abre el alquiler vacacional a los inmuebles protegidos

2/03/2018 - 12:20

Bermúdez asegura que no hay relación directa entre la subida de los precios a residentes el auge del alquiler vacacional

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incluirá en su futura ordenanza de regulación del alquiler vacacional que su uso se abra a los inmuebles protegidos, que deberán acometer proyectos de rehabilitación avalados por la Unidad de Patrimonio Histórico.

Así lo ha expuesto a los periodistas el alcalde, José Manuel Bermúdez, a la salida de una reunión con el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, quien le ha trasladado las líneas generales del próximo decreto regulador del Ejecutivo.

Bermúdez ha comentado que el alquiler vacacional "es una salida" para muchas casas de la ciudad que están "casi en la ruina" ya que los propietarios pueden enfrentarse a los costes de rehabilitación porque "saben" que podrán dedicarse a una actividad económica.

En esa línea, ha apuntado que "media Europa y gran parte del mundo" ya dan una salida a su patrimonio de esta manera, eso sí, "con condiciones que hay que cumplir" y un "proyecto riguroso" de rehabilitación.

El alcalde ha señalado también que se permitirá que edificios al completo sean explotados para alquiler vacacional, siempre que hayaacuerdo entre los propietarios, que se constituirían como unidad de explotación.

Además, ha insistido en que el alquiler vacacional "no es un problema" en Santa Cruz de Tenerife pero quieren ordenarlo para que "no lo sea en el futuro", aparte de que "es una oportunidad" porque es un establecimiento turístico que ayuda a mejorar la oferta alojativa de la ciudad.

Bermúdez ha insistido en que el alquiler vacacional es una actividad económica en expansión y "debe convivir" con los residentes, no contribuir a aumentar el coste del alquiler residencial y respetar las normas de convivencia.

Al no ser Santa Cruz de Tenerife una ciudad turística, no se le pueden aplicar criterios de densidad, si bien ha precisado que se regularán zonas, tal y como ha pasado en San Sebastián o Palma de Mallorca, por ejemplo. "No soy partidario de fijar topes porque no se cumplen pero sí zonas, y que sean muy claras", ha indicado.

LA ORDENANZA ESTARÁ LISTA ESTE AÑO

Bermúdez ha negado que la subida de los precios del alquiler esté relacionada con el auge del modelo vacacional ya que "no hay ningún estudio serio" por ahora que establezca "un vaso comunicante" entre una modalidad y otra, además de que el porcentaje en el municipio todavía "es muy pequeño".

Ha dicho también que la relación con los hoteleros de la capital es "magnífica" y han aplaudido la iniciativa del Ayuntamiento para regular el alquiler vacacional, mientras que en el caso concreto de Anaga, ha afirmado que es "factible" que el turismo evolucione hacia las casas rurales y el alquiler vacacional.

Bermúdez espera que la nueva ordenanza se apruebe este año, en paralelo al decreto del Gobierno, mientras que la inscripción de los inmuebles seguirá en manos de los cabildos, aunque con una comunicación prácticamente instantánea con el Ayuntamiento.

Castellano, por su parte, ha apuntado que Santa Cruz de Tenerife es el primer ayuntamiento de Canarias que comunica la intención de regular el alquiler vacacional con una ordenanza municipal, subrayando que se va a respetar sus competencias en planificación y ordenación.