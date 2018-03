Cs descarta intentar investir a Arrimadas y exige a JxCat no apostar por "un imputado"

El secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo, ha descartado este viernes presentar a la líder del partido en Catalunya, Inés Arrimadas, como candidata a la investidura ahora que Carles Puigdemont ha renunciado a ser presidente y ha señalado como sustituto a Jordi Sànchez (JxCat).

"Lógicamente, los que no sumamos y no podemos formar gobierno no nos presentaremos", ha resumido el también diputado en rueda de prensa desde el Parlament, recordando que su partido ganó las elecciones pero el independentismo sigue teniendo mayoría en la Cámara.

También ha criticado que Puigdemont haya señalado a Sànchez como sustituto, ya que está siendo investigado por el Supremo: "¿No tienen a nadie que no esté imputado, que no se haya subido a los coches de la Guardia Civil?".

