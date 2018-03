El Grupo Municipal de Xixón Sí Puede secundará al completo la huelga feminista

2/03/2018 - 13:09

Todos los concejales del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP) han anunciado este viernes que secundarán en su totalidad la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

GIJÓN, 2 (EUROPA PRESS)

En este sentido, la concejala de XsP Nuria Rodríguez ha destacado que se trata de una acción "más que necesaria y muy contundente", al tiempo que ha dicho respetar todas las posturas respecto a las movilizaciones previstas para ese día, que tienen en común el objetivo de conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

A este respecto, ha reiterado que XsP hará saber que ese día no vendrán a trabajar y van a participar en la huelga y los paros convocados por los sindicatos. Asimismo, ha indicado que no asistirán, no obstante, al acto convocado por el Consejo de Mujeres de Gijón para conmemorar este Día de la Mujer, al entender que es una jornada para que las mujeres puedan secundar esa huelga.

Sí que asistirán a la manifestación convocada en Gijón, con salida a las 19.00 horas del Humedal y llegada a la plaza del Marqués, donde se dará lectura a un manifiesto, y a la concentración que está convocada frente al Ayuntamiento, a las 12.00 horas.