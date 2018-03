ERC de Barcelona reprocha al Gobierno municipal el aumento del 40% del precio del metro cuadrado

2/03/2018 - 13:27

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha presentado este viernes una página web --'lloguers.barcelona'-- con datos actualizados sobre el estado de la vivienda en Barcelona y ha recriminado al Gobierno de Ada Colau haber incumplido su compromiso de facilitar el acceso a la vivienda, citando como ejemplo el precio del metro cuadrado que, según ha anunciado, "ha subido un 40% en los dos últimos años".

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Bosch ha informado, en base a los datos obtenidos por su partido, que el precio del metro cuadrado ha pasado de una media de 13,2 euros a 18,3 euros, lo que supone un incremento del 40%, y que el precio medio del alquiler ha pasado de 734 euros en 2015 a 900 euros de media en el último trimestre de 2017.

Asimismo, ha añadido que entre 2016 y 2017 se construyeron 580 viviendas de alquiler social en Barcelona de las 8.000 prometidas a inicio de mandato, sin embargo, según los datos, "solo 186 fueron entregadas y solo 207 pisos eran realmente de alquiler social", ha dicho Bosch.

Para actualizar los datos --que ha recalcado que "debería ser tarea del Gobierno municipal"--, ERC ha recurrido a su estructura de partido y presencia territorial para comprobar todas las promociones inmobiliarias y su estado, según ha explicado el concejal.

Ha manifestado que "esta situación no es culpa de Colau, pero sí su responsabilidad", y ha señalado que el Gobierno municipal no cumplirá su promesa de garantizar el derecho a la vivienda como prometió a principios del mandato, además de sentenciar que la alcaldesa debe dejar paso a un relieve político si no está capacitada.

También ha lamentado la próxima aprobación de los Presupuestos municipales --este sábado acaba el periodo de la cuestión de confianza-- que, según el concejal, "volverán a aprobarse por la puerta trasera y será la primera vez que registran el apoyo de solamente 11 concejales".