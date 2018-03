Madrid. suspendida la primera sesión de la comisión de bicimad al no enviar el ayuntamiento la documentación a tiempo

2/03/2018 - 13:15

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El presidente de la comisión de investigación sobre la municipalización de Bicimad, el socialista Ignacio de Benito, ha suspendido la primera sesión de la misma, prevista para el martes, por no haber remitido el Ayuntamiento a tiempo la documentación que le solicitaron los grupos municipales.

Según indicó De Benito, quien acudió a la entrega de los Premios Prodis que concede el Cermi de la Comunidad de Madrid, ayer era el día en que él tenía que haber convocado formalmente la sesión del martes, pero al no haber recibido la documentación los grupos "la situación aconsejaba a nuestro juicio y de acuerdo con la Secretaría del pleno no convocar esta sesión". Ya el pasado 19 de febrero, cuando se constituyó la comisión, los grupos acordaron que no empezara a correr el plazo de tres meses que tiene asignado por no haber remitido el Consistorio dicha documentación.

"Lo que sí vamos a convocar (el martes) es una Junta de Portavoces", apuntó, añadiendo que le consta que ya "se ha ido remitiendo parte de la información, que todavía los grupos no han podido analizar". Según explicó, ahora "tenemos que ver si es toda la documentación que se ha solicitado", pero "la intención es que la comisión comience con todas las garantías", por lo que sentenció: "Estableceremos nuevos plazos poniéndonos de acuerdo entre todos los grupos municipales".

El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, se preguntó "qué está ocultando" el Gobierno de Manuela Carmena y "qué habrán hecho en Bicimad para negar la documentación como la están negando", pese a que Rita Maestre prometió que se daría toda la información que los grupos solicitaran.

(SERVIMEDIA)

02-MAR-18

KRT/gja