Muñoz confía en lograr "un buen acuerdo" para mantener la cesión del espacio del Centro de Visitantes

2/03/2018 - 13:41

"Me tiro a la piscina y no estoy preocupado, porque vamos a llegar a un buen acuerdo", ha llegado a manifestar

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha defendido este viernes que su departamento está en "conversaciones" con la Dirección General de Patrimonio del Estado para que la cesión del espacio del paseo de Marqués de Contadero donde fue construido el Centro de Atención al Visitante sea renovada, o sea transformada en una cesión "definitiva". Así, confía en que dicha negociación se traduzca en "un buen acuerdo".

En rueda de prensa, Antonio Muñoz ha evaluado la situación que afronta el nuevo Centro de Atención al Visitante, construido en el paseo de Marqués de Contadero. Se trata de un proyecto enmarcado en el Plan Turístico de Sevilla, iniciativa de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES).

El recinto, formado por tres edificios o módulos bajo rasante y separados por dos rampas de bajada, desde el Paseo de Colón hacia el paseo de Marqués de Contadero, fue construido por la empresa Constructora San José por encargo del Ayuntamiento hispalense, con un presupuesto de adjudicación de 4,3 millones de euros.

LOS PROBLEMAS DEL PROYECTO

No obstante, la construcción de este espacio donde se planea la instalación de un enclave vinculado al flamenco y otro de gastronomía estuvo marcada por los retrasos y las diferencias de criterios y resultados entre el Consistorio y la empresa adjudicataria, siendo abierto el enclave con muchos meses de retrasos y un coste final que supera en 300.000 euros el precio del contrato.

Al respecto, el concejal ha reconocido que el espacio donde ha sido construido este complejo pertenece al Ministerio de Hacienda y para el mismo media una cesión en favor de la ciudad, que expira en el año 2025, extremo que estaría dificultando la licitación de la instalación y explotación de los locales destinados acoger los citados negocios de flamenco y gastronomía.

No obstante, Antonio Muñoz ha asegurado que su departamento mantiene "conversaciones" con la Dirección General de Patrimonio del Estado, mostrándose confiado en la consecución de "un acuerdo para una nueva cesión a partir de 2025 o una cesión definitiva". "Hay buena sintonía para lograr una solución. Me tiro a la piscina y no estoy preocupado, porque vamos a llegar a un buen acuerdo", ha llegado a manifestar Antonio Muñoz.