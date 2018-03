Del Olmo acusa al PSOE de "embarullar" y "enmarranar" todo porque se ha contestado a sus preguntas sobre Bruselas

2/03/2018 - 13:57

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha acusado al Grupo Socialista de "embarullar" y "enmarranar" todo en lugar de trabajar porque ha afirmado que se ha contestado a todas sus preguntas sobre el edificio con el que la Junta contó en Bruselas "de acuerdo con la Ley".

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

Del Olmo, que ha visitado la factoría del Grupo Sonae Arauco en Valladolid, se ha referido así a la petición de dimisión del Grupo Parlamentario Socialista por ocultar "toda" la información sobre el edificio con el que la Junta contó en Bruselas entre los años 2006 y 2012 pese al reclamo de las Cortes después de que su grupo pidiera amparo a la Presidencia.

"Piden la dimisión, me lo pensaré, pero evidentemente pudo yo pedir mi dimisión y aceptármela o no, pero evidentemente no por ellos", ha aseverado la consejera a este respecto.

Además, ha acusado a los socialista de hacer una "utilización política" que es "escandalosa" de todo lo que se remite porque "no dicen una verdad en una rueda de prensa ni aunque les fuercen", y que ha afirmado que han contestado a las preguntas que han hecho de acuerdo con la Ley.

"Ni más ni menos, a lo que nos han pedido contestado, y otra cosa es lo que pide el juez, que también hemos contestado, han pedido cosas totalmente diferentes, pero lo que hacen es embarullar", ha señalado Del Olmo.

En esta línea, ha afirmado que "no tendrán otra cosa mejor" que hacer en lugar de ayudar en casos de crisis empresariales y política industrial --a la que se ha referido este viernes-- y "lo único que se dedican es a no trabajar y enmarranar todo".