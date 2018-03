Cataluña. el gobierno subraya que el juez decide si jordi sánchez puede aspirar a la investidura en sustitución de puigdemont

2/03/2018 - 13:59

El Gobierno de Mariano Rajoy subrayó este viernes que es el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena quien debe decidir si el exlíder de la Asociación Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez puede presentarse a un debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, tras la renuncia de Carles Puigdemont, para ser el nuevo presidente de la Generalitat.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que es "el juez competente quien tiene capacidad para decidir" si Jordi Sánchez puede participar o no en un debate de investidura y garantizó que el Gobierno de España estará "atento" a lo que determine el Tribunal Supremo y será "respetuoso con lo que diga el juez".

Catalá señaló, no obstante, que no sólo se trata de recibir permiso del juez para salir de la cárcel y someterse a un debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, sino que en caso de ser elegido posteriormente tendría que poder ejercer las funciones de presidente de la Generalitat, lo cual no podría hacer en prisión preventiva.

"No solamente es participar en la investidura, sino ejercer sus funciones después", sentenció el ministro de Justicia, quien sacó a relucir que las resoluciones del Tribunal Supremo han dejado claro que el procedimiento para una investidura "requiere una presencia personal" del candidato. "Nosotros creemos que no puede hacerse la investidura de manera telemática ni por tercera persona", dijo.

