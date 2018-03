Foro advierte de que Asturias se descuelga de la recuperación

2/03/2018 - 14:38

La presidenta de Foro, Cristina Coto, en referencia a los datos del paro publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social referidos al pasado mes de febrero ha manifestado que "la confirmación de que Asturias se descuelga de la recuperación es que tanto en términos mensuales como anuales registramos unos datos de paro peores a los del conjunto de España".

"Es más -continúa Cristina Coto- Asturias cierra el mes de febrero con 79.705 parados, con un aumento de 203 personas respecto al mes de enero, lo que equivale a un crecimiento en el último mes de un 0,26% mientras que en el conjunto de España el paro sigue cayendo (-0,18%), algo que no se produce por casualidad y que parece no importarle al Gobierno de Asturias, que se mantiene en sus trece y ni siquiera se plantea modificar unas políticas que no hacen más que empobrecer a nuestra región y alejarla del crecimiento económico".

Cristina Coto ha explicado que "en términos de variación anual Asturias acumula una caída del paro de un -7,67%, ligeramente por encima de la registrada por el total de España, que ha sido del -7,48%, pero ensombrecida por la deriva de nuestras afiliaciones a la Seguridad Social, cuya evolución se mantiene muy alejada a la registrada por el conjunto nacional".

"En el último año en España las afiliaciones a la Seguridad Social crecen un 3,47%, casi dos puntos por encima que en Asturias, que lo hacen en un 1,67%, con el agravante de ser la región con peor dato nacional. Esas afiliaciones a la Seguridad Social no han sufrido ninguna variación el pasado mes de febrero manteniéndose la cifra en 356.052; asimismo, y respecto al mes de febrero de 2017, ha sido la comunidad autónoma con peor registro y la única con una subida menor al 2%", dijo.

Cristina Coto ha explicado que "la contratación en términos de variación mensual igualmente acumula en Asturias cifras peores a la media nacional. En febrero se registraron 23.465 contratos, un 17,11% menos que en el mes anterior y un 7,79% más que el mismo mes del año anterior. De esta cantidad, 2.337 contratos, el equivalente al 9,9% del total, fueron de carácter indefinido".

Finalmente, "en cuanto al nivel de cobertura de los desempleados en Asturias y con los datos a enero, de los 79.502 parados en enero, únicamente 34.299, es decir, el 43,1%, perciben alguna prestación bien sea por subsidio (13.640), la pensión contributiva (16.734), la renta activa por inserción (3.454) o están incluidos en programas de activación de empleo (441)", señala la presidenta de Foro.