La Junta licita por un importe de 3,1 millones la revisión de 36 planes de ordenación de montes públicos

2/03/2018 - 14:36

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha sacado a concurso público por un importe de 3,1 millones de euros la revisión de 36 proyectos y planes técnicos de ordenación de 145 montes públicos ubicados en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Con esta iniciativa, cofinanciada a través de fondos europeos Feader, se da cumplimiento a la Ley Forestal de Andalucía, que establece que todo proyecto de ordenación debe supervisarse tras finalizar su Plan Especial, ha precisado en una nota la Consejería.

En concreto, en la provincia de Cádiz se revisarán los planes de 43 montes públicos que ocupan una superficie de 24.644 hectáreas, en Almería de 41 (13.400 has), en Jaén de 26 (44.100 has), en Málaga de 18 (17.581 has), en Huelva de 14 (31.949 has) y en Córdoba de 3 (4.535 has); en total, se actúa en una superficie de más de 136.000 hectáreas.

Con la revisión de estos instrumentos de planificación se pretende mejorar y conservar los ecosistemas forestales, aumentar la capacidad productiva de sus recursos, regular el ciclo hidrológico, mejorar la oferta de uso público e incrementar la biodiversidad.

No en vano, la catalogación y regulación de estos espacios se constituye como la mejor garantía para alcanzar la sostenibilidad de los recursos naturales, su multifuncionalidad, compatibilizar los distintos usos y aumentar los beneficios económicos y socioculturales que aportan a la sociedad.

En la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se puede conocer la localización, delimitación, titularidad o características de todos los montes existentes en la comunidad autónoma que son de propiedad pública, ya sea a través del epígrafe 'Ordenación de montes bajo gestión pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía' o del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.

Este inventario se configura como la mejor herramienta para la defensa y consolidación de la propiedad forestal pública de Andalucía y como un instrumento fundamental para la conservación y mejora de la flora y la fauna existentes en estos enclaves.

MÁS DE 1.400 MONTES PÚBLICOS EN ANDALUCÍA

A esta información se puede acceder con una aplicación informática que localiza los montes geográficamente a lo largo de todo el territorio andaluz, usando el programa Google Earth (versión 6).

La delimitación de estos espacios se basa en la trasposición a la ortofoto digital de Andalucía de las descripciones literales de los límites históricos o en la adaptación de antiguos documentos cartográficos, a veces consistentes en simples croquis, por lo que esta cobertura es provisional, excepto en el caso de los montes deslindados, donde los límites afectados se consideran oficiales y definitivos.

En total, Andalucía cuenta con 1.432 montes públicos, con una superficie total de 1,2 millones de hectáreas, de los cuales 678 son de titularidad municipal, 633 de la Junta de Andalucía y 121 de otras entidades públicas. Por provincias, Almería es la que tiene un mayor número con 283, seguida de Jaén (276), Granada (240), Cádiz (169), Málaga (168), Huelva (142), Córdoba (82) y Sevilla (72).