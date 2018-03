Un estudio revela la necesidad de 151 médicos de familia y cien pediatras en SMS para prestar atención "de calidad"

2/03/2018 - 14:59

El Colegio y el Sindicato de Médicos de la Región de Murcia estiman la necesidad de 151 médicos de familia más, así como de cien pediatras en el Servicio Murciano de Salud (SMS) para prestar atención "de calidad" a los pacientes de la Región.

MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el presidente del Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM), Francisco Miralles, ha acentuado la falta de médicos de familia en todas las Áreas de Salud, con diferencias significativas en Pediatría.

De hecho, según ha detallado Celia Román, médico de familia y representante sindical del Sindicato Médico, "el Área de Lorca es la que peor infradotada, así como el Área 6, que pertenece al Morales Meseguer, siendo peor dotada económicamente de efectivos. A éstas se suma el Área 7, del Reina Sofía, aunque todas, en general, están mal".

Entre los centros de salud más castigados, ha acentuado, el de Beniaján, "donde todos los profesionales superan las 1.600 tarjetas, excepto un consultorio, con una tasa de envejecimiento de población del 30 por ciento, con lo que necesitaría, cómo mínimo, tres o cuatro médicos de familia más". También el centro de salud de La Alcayna, con 2.250 pacientes por médico, cuando el sindicato considera que lo recomendable serían 1.250 por médico de familia.

Y es que, ha criticado Miralles, "llevamos diez años escuchando a los políticos que hay que potenciar la Atención Primaria para que sea eficiente y de calidad, pero nadie está haciendo nada", y cada día la "está peor, los pacientes tienen lista de espera, cosas que nunca ha habido, la presión asistencial es enorme, los facultativos tiene, en muchos casos, 60 o 70 pacientes al día, no hay tiempo ni calidad".

En este sentido los médicos de familia han denunciado que atienden cinco minutos a cada paciente, "cuando lo deseable son diez", y una media de 40-50 pacientes al día, "cuando lo recomendable para trabajar serían menos de 30", así "un centro de salud no puede ser docente porque para ello los profesionales no pueden tener más de 30 pacientes al día".

30% PLAZAS DE PEDIATRÍA ESTÁN CUBIERTOS POR UN NO PEDIATRA

En Pediatría, la presidenta del Colegio de Médicos, Isabel Montoya, ha hablado de dos problemas: la necesidad de pediatras y la de nuevas plazas "para tener la ratio ideal de número de niños por cada pediatra".

Así, ha explicado la falta de 25 nuevas plazas y de cien pediatras, denunciando que "más del 30 por ciento de las plazas están cubiertas por médicos no especialistas en pediatría", acentuando que "el niño tiene derecho a que se le atienda en las mejores condiciones y le atienda el especialista formado para ello", con lo que, ha lamentado Montoya, "casi 65 plazas de pediatría están cubiertas por un no pediatra".

De tal forma, si sumamos esas 65 plazas a las necesidades estimadas de nueva creación, necesitamos más de cien pediatras, ha subrayado Montoya, apuntando también a la reposición de las jubilaciones. Todo esto "influye en la atención", ha señalado la presidenta del Colegio de Médicos, que estima que lo ideal es que la consulta de un niño dure 15 minutos por paciente.

"La pediatría está dando bocanadas, no podemos ir hacia un pediatra consultor, tenemos que ir hacia un pediatra de familia" y ese ha sido el gran logro de todos estos años, "pero con los años vamos empeorando", pues, ha incidido, antes no había muchas plazas pero todas eran cubiertas por pediatras, y ahora las hemos aumentado a costa de no formar a suficientes pediatras".

Esta situación va aumentando, ha denunciado Isabel Montoya, "sospechamos que se defiende otro modelo, que no es el del los médicos".