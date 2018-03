La campaña 'Valores que construyen sueños' enseña a los jóvenes la importancia del talento, el trabajo y la tenacidad

2/03/2018 - 15:03

Más de 300 alumnos de centros educativos de Zaragoza asisten a la presentación de la actividad

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

Más de 300 alumnos de centros educativos de la capital aragonesa han estado este viernes en la Cámara de Comercio de Zaragoza en la presentación de la iniciativa 'Valores que construyen sueños'. El objetivo de esta actividad es enseñar a los jóvenes la importancia del talento, el trabajo y la tenacidad.

El proyecto está organizado por la Cámara de Comercio de España, el Foro de Marcas Renombradas y la Marca España para difundir entre los jóvenes la importancia del esfuerzo, del trabajo en equipo, la perseverancia y la humildad para alcanzar objetivos. Los centros educativos que han participado este viernes son el Colegio Sansueña, el Colegio Inglés de Zaragoza, el IES Miguel Catalán, el IES Goya y el IES Corona de Aragón.

En la realización de la campaña en la capital aragonesa, han participado el presidente de la Cámara de Comercio de España y del Foro de Marcas Renombradas Españolas, José Luis Bonet; el alto comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros; el director general de Innovación, Equidad y Participación del Gobierno de Aragón, Ángel Rodríguez Ramos, y el presidente de la Cámara de Zaragoza, Manuel Teruel.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Luis Bonet ha explicado que el objetivo de apoyar esta iniciativa es poner su "granito de arena" en el "futuro del país". Ha puntualizado que con esta actividad se presenta a los jóvenes modelos de ciudadanos que, "fieles a unos valores", han tenido éxito en sus carreras.

Ha agregado que la idea de la campaña surgió hace más de un año en una conversación con Pau Gasol. "Ambos compartimos la necesidad de apoyar e incentivar el enorme talento de la juventud española y ayudar a los jóvenes a superar los retos que van a afrontar a lo largo de sus vidas".

En concreto, durante el evento se proyecta un video en el que personalidades de reconocido prestigio internacional y embajadores honorarios de la Marca España, como el deportista Pau Gasol, la científica María Blasco, la bailaora Sara Baras, el chef Joan Roca, la alpinista Edurne Pasabán, la soprano Ainhoa Arteta y el empresario Francisco Martínez-Cosentino, explican cómo han alcanzado el éxito profesional.

Ha concretado que, aunque los valores no se han perdido, a veces parece que están "escondidos". También ha recordado que a veces el éxito llega "después del fracaso" y que no hay que rendirse nunca. De esta forma, ha incidido en la importancia del "talento, el trabajo y la tenacidad".

ESFUERZO CONJUNTO

El alto comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, ha señalado que esta campaña es "un esfuerzo conjunto" para trasladar a los jóvenes que "con esfuerzo, con humildad, con dedicación y con trabajo" se puede llegar "muy lejos".

Ha destacado la trayectoria de los protagonistas del video, que han forjado "sus éxitos profesionales" sin perder de vista sus valores. "En el diccionario, la palabra esfuerzo va por delante de la palabra trabajo, pero en la vida el éxito solo se alcanza con trabajo. Merece la pena esforzarse porque así se alcanzan los sueños".

El presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, ha aclarado que esta iniciativa ya se ha llevado a Madrid y a Salamanca y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Zaragoza sea la siguiente ciudad elegida para impulsar la campaña.

COLOQUIO

Tras la proyección del video que centra la campaña se ha celebrado un coloquio, moderado por la periodista Eva Pérez Sorribes, en el que han participado destacados personajes de la empresa, el deporte y la cultura vinculados con Zaragoza.

El secretario general del Consejo de Administración de Chocolates Lacasa, Fernando Lacasa, y cuarta generación de los fundadores de la empresa, ha hablado de su infancia, entre sacos de azúcar y oyendo hablar a su familia de negocios y chocolates. "Es esencial el trabajo, el equipo, el sacrificio. Pero también hace falta a veces una chispa que te haga dar un salto para avanzar".

El jefe de Cirugía Laparoscópica del Hospital Quirónsalud, el doctor Jorge Solano, ha recordado como descubrió su pasión por la medicina, después de haber intentado otras opciones como la carrera militar. "Fue en el incendio del Hotel Corona de Aragón, en el año 1979. Pasé por allí, y me sentí impotente porque no podía ayudar. Al día siguiente, decidí que quería ser médico". Ha evidenciado la importancia del fracaso, porque eso significa que se ha intentado y porque "de los fracasos se aprende mucho".

Por su parte, el deportista Toni Abadía, que cuenta en su palmarés con el campeonato de España de Cross entre otros títulos, ha recordado que empezó a correr porque llegaba tarde al colegio. "Luego tenía que volver entre clase y clase porque se me olvidaban los libros. Probé varios deportes y me quedé con el atletismo porque me daba la oportunidad de correr siempre. Es mi deporte, aprendes que lo importante no es que ganes o pierdas, sino, la constancia. Ahí está el éxito".

Recordando sus orígenes, la directora de 20 Minutos, Encarna Samitier, ha animado a los jóvenes a luchar por sus sueños, pero les ha dicho que no se vuelvan "locos" si no tienen "un supersueño". Así, ha citado una frase de Oscar Wilde: "Una persona inteligente supera un fracaso y sigue adelante. Una persona torpe no supera un éxito".

El bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna, por su parte, ha reivindicado la importancia de las tradiciones y ha animado a los estudiantes a ser activos, a inspirarse en los más mayores "y a bailar".

En la clausura del acto, el director general de Innovación, Equidad y Participación del Gobierno de Aragón, Antonio Rodríguez Ramos, ha trasladado a los jóvenes la importancia "de vivir con un sueño, con retos que os animen a seguir adelante".