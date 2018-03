Díaz recuerda que el espíritu del 28-F fue "símbolo de conquistas sociales" y propició la fundación de universidades

2/03/2018 - 15:40

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sostenido este viernes que el espíritu del 28-F de 1980 fue "símbolo de conquistas sociales" y propició el estímulo para la puesta en marcha de universidades en aquellas provincias que no contaban con estas entidades como Huelva, Jaén o Almería.

Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta durante su intervención en el acto de conmemoración del XXV aniversario de la Universidad de Huelva, donde se han concedido las Medallas de Oro de la institución académica a los exrectores de la Onubense Francisco Ruiz Muñoz y Francisco Martínez López, así como se ha procedido a la investidura del grado de doctor a 80 togados.

De este modo, la presidenta ha remarcado que esta semana se han celebrado dos acontecimientos que suponen "un antes y un después" en nuestra tierra y suponen "un símbolo de las conquistas sociales que se alcanzaron" con los inicios de nuestra autonomía. "Aquel 28 de febrero de 1980 se reivindicó la igualdad" y, a su juicio, la puesta en marcha de las universidades de Huelva, Jaén o Almería "no habría sido posible" sin esa reivindicación, que se completó, por ejemplo en Huelva, con una multitudinaria e histórica manifestación un 3 de marzo de 1988.

"Nuestra autonomía, autogobierno y el querer diseñar una Andalucía distinta hicieron posible esa conquista social", ha proseguido Díaz, que ha apuntado que estos años "no han sido fáciles" porque "no se entendió en el inicio y no se ha entendido en estos 25 años que Andalucía apostara por tener diez universidades públicas", ya que había quien veía "un exceso" que cada provincia contara con su universidad cuando son "motores de conocimiento y capaces de sacar lo mejor de su entorno y su tejido productivo".

Por ello, se ha mostrado convencida de que la Universidad de Huelva "ha superado con nota" a aquellos que quisieron "poner palos en la rueda", de manera que en la actualidad la Onubense cuenta con 113 grupos de investigación o 75 patentes, entre otros hitos.

Tras reiterar su defensa por un sistema público de universidades, la presidenta ha subrayado que estas entidades sirven para la cohesión social y ha apostado por que "las universidades que hoy cumplen sus bodas de plata alcancen las bodas de oro".

Díaz, que ha subrayado su defensa por un modelo universitario que "premie el talento y la igualdad de oportunidades", ha incidido en la importancia de que la investigación y el mundo de la empresa tengan "un lenguaje conjunto" en pro del desarrollo.

La presidenta de la Junta ha recordado que en 1993 "se revolucionó el modelo universitario con una universidad en cada provincia", lo que supuso un eje "vertebrador", y 25 años después, "mirando a Europa", Andalucía ha apostado por la bonificación hasta el 99 por ciento del importe de los créditos correspondientes a asignaturas universitarias aprobadas en primera matrícula. Ha precisado que esta medida se da en países como Alemania.

En esta línea, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha indicado que este curso más de 3.900 estudiantes se han beneficiado de esta medida en la Onubense.

Susana Díaz se ha mostrado convencida de que "otras universidades y territorios copiarán esta idea y premiarán el talento", a la par que ha resaltado el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) 2020, con el que el Gobierno andaluz quiere sentar las bases de un nuevo modelo basado en el conocimiento y en la innovación, que haga un uso más racional y eficaz de los recursos materiales y humanos, conducente a la creación de empleo, el desarrollo sostenible y la cohesión social.

En este punto, la presidenta ha sostenido que "hay que evitar la burocracia" y ha remarcado que con el Paidi quieren que el conocimiento pase de representar el 0,92 del PIB al 2,2 por ciento y para ello ha pedido a las empresas a que "nos acompañen" para que "con la colaboración público-privada" se logre mejorar la posición de Andalucía en este sentido.

Además, ha resaltado el potencial exportador andaluz gracias no solo a las grandes empresas y los sectores tradicionales, sino también "a las start up y las pequeñas y medianas empresas, que han invertido en innovación y compiten en una economía globalizada".

"Ya estamos en ese modelo productivo y el horizonte va a depender mucho del esfuerzo presupuestario que hagamos todos en innovación", ha añadido.

Por último, la presidenta ha agradecido a los sindicatos, universidades y a la Consejería de Economía y Conocimiento "el esfuerzo" realizado para que "25.000 personas puedan recuperar derechos que quedaron congelados con motivo de la crisis". Por ello, ha sostenido que es hora de que "todas las heridas de la crisis empiecen a sanar".

PALABRAS DEL CONSEJERO

Por su parte, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado en declaraciones previas a los medios que fue un "acierto" por parte del Gobierno andaluz en aquel momento desplegar las universidades en el territorio andaluz.

Asimismo, el consejero ha recordado que este sábado se cumplen 30 años de la histórica manifestación en Huelva para reivindicar una universidad, por lo que ha resaltado que en ese momento "los onubenses sabían lo que significa tener una universidad, la cual cumple hoy 25 años y es una realidad consolidada".

A su juicio, con la Universidad de Huelva "se pone de manifiesto el acierto del Gobierno andaluz en su día por apostar por el despliegue de las universidades en todo el territorio". Por ello, ha expresado su satisfacción por esta celebración y ha felicitado "a toda la provincia" por este XXV aniversario de su universidad.

RECTORA DE LA UHU

La rectora de la Universidad de Huelva ha señalado que todos los 3 de marzo, pero éste en especial, "han de ser la ocasión para detenernos a reflexionar sobre lo mucho que hemos conseguido en estas tres décadas que quedan ahora nuestras espaldas y de reafirmarnos en los valores universales que defendemos y en los principios éticos, democráticos y culturales que nos animan a todos como universitarios, como científicos y como ciudadanos".

María Antonia Peña ha solicitado a la Junta de Andalucía "una financiación suficiente, que nos permita desplegar todas nuestras capacidades y recursos". A su juicio, se necesita "una financiación justa para las universidades pequeñas y medianas que nos permita converger y competir en el sistema andaluz en igualdad de condiciones con otras universidades" para poder trabajar en los tres ejes prioritarios que marcan nuestra actuación "la especialización, la virtualización y la internacionalización".

Coincidiendo con las fechas en las que se cumplirá el primer cuarto de siglo de la Universidad de Huelva, ya a finales del presente curso, se celebrará un acto para conmemorar esa efeméride, como tributo de homenaje a la comunidad universitaria y a quienes en este tiempo han contribuido al afianzamiento y consolidación de la institución. El acto ha contado con la presencia de numerosas autoridades del mundo académico, político, así como de la sociedad onubense en general.