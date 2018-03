Violencia género. el psoe insta al gobierno a aplicar "todas las reformas legales" del pacto contra la violencia género

2/03/2018 - 15:16

La dirección del PSOE anunció este viernes que en los próximos días registrarán en el Congreso dos proposiciones de ley con las que dan traslado de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género firmado en septiembre y en las que se exige al Ejecutivo que cumpla con los 200 millones a los que se comprometió.

Así lo dijo la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, en una rueda de prensa en Ferraz en la que presentó estas medidas porque los socialistas "no pueden bajar la guardia contra la violencia machista". Calvo aseguró que están "cansados" de esperar a que el Ejecutivo ponga en marcha las medidas acordadas en el pacto. Recordó que el PSOE ofreció su apoyo, pero añadió que eso "no era un brindis al sol" ni un respaldo "en balde", por lo que se mostró convencida de que este pacto, que afecta al "problema mayor" en democracia, "se va a cumplir".

"Estamos cansadas de esperar que el Gobierno esté al principal tema que nos preocupa. No somos otra cosa que la alternativa a un Gobierno que no ha querido dedicar estos meses, que ya son cinco, a las reformas legislativas y a poner en lo alto de la mesa la disponibilidad de los fondos".

Las dos proposiciones de ley, una de ellas orgánica, recogen todas los cambios normativos del pacto menos el concerniente a la reforma del Código Civil porque "requiere de una reflexión conjunta del resto de grupos políticos" sobre la relación de los hijos con los padres cuando sean condenados por violencia de género.

En concreto, una proposición de ley de medidas urgentes sobre desarrollo del pacto de Estado en materia de violencia de género, con reformas legales en Educacion, Igualdad y Regimen Local; y otra proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del mismo pacto de Estado.

Calvo subrayó que toman la iniciativa ante la pasividad del Gobierno pese a que "sólo había que trasladar el pacto con diligencia, interés y compromiso". Y presentar el crédito extraordinario de 200 millones al que el Ejecutivo se comprometió para empezar a tomar las primeras medidas, de los que la mitad sería para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y los 100 restantes para aumentar en un 20% el presupuesto del Observatorio contra la Violencia de Género y a dotar con 80 millones de euros a los ministerios afectados en el desarrollo de estas políticas.

De esta manera, Calvo endureció el tono y dijo que aunque tenga que aprender arameo para decirlo, el Gobierno debe desembolsar ese monto ya. "Si un gobierno de un país como España, con el PIB que tiene, con la cifra total de PGE, no tiene 200 millones para violencia de género, de verdad es que me falta vocabulario, sobre todo cuando no hace ni ocho días hemos rescatado las autopistas con 2.000 millones de euros", subrayó.

La exministra y doctora en Constitucional pidió "prioridad" en la Mesa del Congreso para la tramitación de estas iniciativas parlamentarias porque no es otra cosa que responder "a un voto que emitimos el 28 de septiembre (día de la aprobación en Pleno del pacto), en el que nos comprometíamos delante de la sociedad a intentar parar esto por todos los medios".

