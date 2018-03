Día mujer. sánchez y la ejecutiva del psoe secundarán el paro de dos horas el día de la mujer

2/03/2018 - 15:34

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y los hombres y mujeres de su Ejecutiva secundarán el paro de dos horas que se ha convocado para exigir derechos con motivo del Día de la Mujer.

"Las mujeres y hombres del PSOE harán su paro, como tenemos convocado en apoyo del 8 de marzo", afirmó en rueda de prensa la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, cuando se le preguntó por el seguimiento que se hará de esa jornada reivindicativa.

Calvo destacó que este año se está "conformando un 8 de marzo único" y que a ella, que siempre ha estado en la defensa de la igualdad, está "tan emocionada" que no se "lo va a enturbiar nadie". "Ese día pueden ocurrir cosas muy emocionantes y todas plausibles" afirmó la 'numero cuatro' del PSOE.

Así, destacó que el "objetivo común" de este año es decir a este país que "no podemos sacar cifras y cifras como si no pasara nada" porque "ya no nos anestesia nada" y las mujeres "queremos que nos den respuesta a situaciones".

En este sentido, avanzó que hará el parón de dos horas convocado por los sindicatos mayoritarios pese a la advertencia del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, sobre el dinero que van a perder. "Ya sé que a Hernando no le gusta que pierda dinero, se preocupa por mí y porque pierda dinero sólo el 8 de marzo, que ya le podía preocupar a Hernando y al PP la de dinero que pierden las españolas en la brecha salarial y en la desigualdad laboral", aprovechó la dirigente socialista.

Sánchez y la Ejecutiva del PSOE escenificarán este jueves que secundan el paro y acudirán algunas mujeres representantes del partido a la manifestación convocada en distintas ciudades. El objetivo, dijo, es dar "un no rotundo de las mujeres de este país a una democracia que no les responde y un no rotundo de todos los hombres que quieran acompañarlas porque esto no les parezca razonable".

"La democracia para los socialistas tiene que ver con las diferencias entre pobres y ricos, trabajadores y elite y entre hombres y mujeres, no tenemos más definición de democracia ni más proyecto para España que ese", concluyó.

02-MAR-18

