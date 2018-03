El 112 amplía la alerta amarilla por viento y lluvias en Extremadura

2/03/2018 - 16:23

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha ampliado la activación de la alerta por fenómenos meteorológicos adversos, lluvia y viento, en varias zonas de la Comunidad Autónoma, prevista para este viernes, 2 de marzo.

MÉRIDA, 2 (EUROPA PRESS)

Desde mediodía el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado la alerta amarilla en la zona norte de Cáceres, por lluvias que podrían acumular una precipitación total de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

La previsión de vientos, que podrían llegar a alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros en la provincia de Badajoz y en las zonas cacereñas del Tajo y Alagón y Meseta, ha provocado también que el 112 Extremadura active la alerta amarilla en estas zonas desde mediodía hasta las 00,00 horas del sábado, día 3.

En el norte de Cáceres la previsión de lluvias se acompaña con una alerta amarilla por vientos con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora; esta alerta finalizará a las 8,00 horas del sábado; mientras que la alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros por hora estará vigente desde las 15,00 horas del viernes hasta las 8,00 horas del sábado en las zonas de Villuercas y Montánchez.

El Centro 112 Extremadura recomienda a los ciudadanos retirar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como toldos, tiestos, etc, así como no protegerse del aire junto a muros, tapias o árboles.

Asimismo, es recomendable no viajar por carretera y en caso de tener que hacerlo circular con la máxima precaución, prestando especial atención al realizar adelantamientos y a posibles desprendimientos de tierra, así como no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.