Rojas dice que la remodelación de Espadas "evidencia su fracaso" y critica que no cese a Cabrera y Castreño

2/03/2018 - 16:55

Dice que se limita a "desvestir a un santo para vestir a otro" y que los problemas de fondo de la ciudad no se arreglan con "cambios de cromos"

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha mostrado este viernes su "escepticismo" ante la nueva remodelación del gobierno de Juan Espadas (PSOE), que pasa, básicamente, por aumentar las competencias de cuatro de sus concejales, en concreto de David Guevara, Myriam Díaz, Clara Macías e Inmaculada Acevedo, y por crear tres nuevas direcciones generales dentro del Ayuntamiento.

Para González Rojas, "si bien estos cambios no dejan de ser una operación de márketing del PSOE para intentar dar un imagen de dinamismo en un año preelectoral, lo cierto es que evidencian el gran fracaso del gobierno de Espadas en tres áreas claves de gestión, como parques y jardines, recursos humanos y distritos, a las que ahora se pretende reforzar asignándosele nuevos cometidos a los ediles antes mencionados".

"A buenas horas mangas verdes", ha apuntado en un comunicado el portavoz de IU, quien considera "alarmante" que el alcalde haya tardado casi tres años en "reconocer" que estas tres áreas precisaban de un "importante impulso".

Así, ha recordado que IU lleva tiempo denunciando "cuestiones muy graves" vinculadas a estas delegaciones como la "notoria incapacidad" del PSOE para garantizar un mantenimiento "adecuado" de las zonas verdes de la ciudad, el "abandono generalizado que sufren los barrios y juntas municipales de distrito, o el incumplimiento de la mayoría de los acuerdos firmados" por el gobierno con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de la plantilla del Ayuntamiento.

"Ya puestos a remodelar, en IU echamos en falta dos cambios muy necesarios", ha añadido González Rojas, lamentando que el alcalde no haya aprovechado la ocasión para cesar al concejal Juan Carlos Cabrera, por su "nefasto papel al frente de las áreas de Movilidad y Seguridad ciudadana", y a la delegada de Comercio, Economía y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño.

"Pensamos que ésta hubiera sido una buena oportunidad para destituir a una presidenta del Pleno que está reprobada por toda la oposición", ha apostillado el portavoz de Izquierda Unida.

Sea como fuere, González Rojas advierte que el "proclamado refuerzo" del gobierno local no viene acompañado de ningún aumento de personal o medios, por lo que, en su opinión, el PSOE se limita a "desvestir a un santo para vestir a otro".

Según ha dicho, "poco podemos esperar de esta remodelación, máxime cuando el apoyo que se pretende dar a algunas áreas se hace a costa de bajar la guardia en otras". "No en vano, los concejales aludidos mantienen las mismas delegaciones que ostentaban y algunos directores de distrito verán duplicada su carga de trabajo", añade.

Desde la formación de izquierdas consideran que los problemas de fondo de la ciudad no se solucionan con "un cambio de cromos" dentro del gobierno local, sino con políticas "decididas y audaces en defensa del empleo, la vivienda, los servicios públicos o la participación ciudadana".

A juicio de Rojas, esta remodelación no sólo llega tarde, sino que no va a suponer ningún cambio de rumbo en la gestión municipal, "como muchos venimos demandando". De ahí que "no tengamos muchas expectativas al respecto", afirma.

Con todo, el portavoz de IU ha deseado suerte y aciertos a los concejales que, a partir de este viernes, asumen nuevas responsabilidades dentro del gobierno de Juan Espadas "porque lo cortés no quita lo valiente".