Los accidentes en el trabajo con baja laboral se incrementaron en un 5,1 por ciento durante el pasado año

2/03/2018 - 17:21

La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales ha analizado este viernes las cifras de siniestralidad laboral del pasado año en la provincia, donde se ha registrado un ascenso de los accidentes con baja respecto a 2016 de un 5,1 por ciento con un total de 8.088 accidentes.

ALMERÍA, 2 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la Junta en una nota, el aumento se debe esencialmente al incremento de los siniestros leves en el mismo porcentaje, de modo que se han pasado de los 7.633 del año anterior a los 8.017 de 2017.

No obstante, también subieron los accidentes graves de 51 a 54 y los mortales han crecido de 14 a 22, incluidos los producidos in itinere. Entre las causas de estos últimos siniestros están infartos y patologías no traumáticas en nueve casos, accidentes de tráfico en otros nueve y un sepultamiento, un atrapamiento, un aplastamiento y una muerte por asfixia.

Por sectores, la siniestralidad laboral ha crecido en todos, pero significativamente en la construcción, con un 20,2 por ciento, seguida de la agricultura y pesca con un alza del 12,3 por ciento, la industria con un 2,1 por ciento más y los servicios en menor medida, un 1,2 por ciento.

El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa, ha insistido en la necesidad de que "todos los agentes implicados en la prevención sigamos trabajando conjuntamente para extender la cultura preventiva y garantizar la seguridad de nuestros trabajadores" y ha recordado que la Junta "fomenta los valores de la seguridad y salud en las empresas y la mejora de las condiciones de trabajo, más allá del mero cumplimiento de la normativa".

Tortosa ha informado a los miembros de la comisión de las actuaciones del Centro de Prevención de Riesgos Laborales que durante el pasado año se ejecutaron 674 visitas por sus técnicos habilitados a empresas para mejorar su seguridad laboral, lo que permitió que 272 empresas subsanaran sus deficiencias en esta materia. Pese a ello, hubo que mandar siete expedientes a la Inspección de Trabajo por incumplimiento de las recomendaciones.

Además, desde el Centro de Prevención se han enviado a la Fiscalía para su investigación 29 informes de accidentes mortales y graves y se han emitido también 30 informes de investigación de accidentes de trabajo. También se han tramitado ayudas a pymes y autónomos para mejorar su seguridad y salud laboral, con 11 incentivos de 128.157 euros para que 12 pymes y autónomos almerienses puedan realizar proyectos que mejoren su seguridad y salud laboral.

El centro ha desarrollado además una intensa actividad de formación y divulgación sobre la prevención, con acciones de concienciación en cultura preventiva como la campaña 'Aprende a crecer con seguridad' con cerca de 600 escolares de 5º y 6º de Primaria de diez colegios; las jornadas y talleres formativos sobre amianto, carretillas elevadoras, correcta calificación de los accidentes de trabajo, campos electromagnéticos, prevención del cáncer de origen laboral, abordaje interdisciplinar de enfermedades profesionales, ayudas para mejora de la seguridad y salud laboral para pymes y autónomos, alcoholismo y trabajo, investigación de accidentes laborales y cuidado de la espalda en el ámbito laboral, con cerca de 1.400 asistentes.