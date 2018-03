El 11,21% de las empresas en Andalucía cumple la Ley de Igualdad, por debajo de la media, según Informa D&B

2/03/2018 - 18:14

El 11,21 por ciento de las empresas en Andalucía obligadas a contar con un plan de igualdad cumplen con la Ley de Igualdad, pues la representación de las mujeres en sus consejos de administración no llega al 40 por ciento, según el estudio realizado por Informa D6B.

MADRID/SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

A nivel nacional, más de siete de cada diez empresas en España incumplen la Ley de Igualdad, pues la representación de las mujeres en sus consejos de administración no llega al 40 por ciento, un dato que no varía desde hace seis años.

La entrada en vigor de la Ley de Igualdad en España, hace once años, no ha supuesto una mejora en la participación de las mujeres en los Consejos de Administración de las empresas, ni siquiera en aquellas a las que les aplica directamente --las que tienen obligación de presentar cuentas no abreviadas--, entre las que solo el doce por ciento cumple con el 40 por ciento de consejeras señalado por la norma, por debajo de la media general que alcanza el 26 por ciento, según esta compañía.

Entre las sociedades que deben tener un Plan de Igualdad (las que tienen más de 250 empleados) la proporción se reduce al once por ciento. En 2013, estos porcentajes eran muy similares, del once por ciento para empresas que presentan cuenta no abreviadas y del diez por ciento para las que suman más de 250 empleados.

Del total de sociedades analizadas, un 80 por ciento cuenta con un Administrador único, que es una mujer en el 23 por ciento de los casos. Entre las que cuentan con más de un administrador, la participación femenina es mayoritaria en el 36 por ciento de los casos. Las sociedades participadas por el Estado tienen peor comportamiento, tan solo un 20 por ciento cuenta con más de un 40 por ciento de mujeres en sus consejos.

Las empresas del Ibex 35 sí que han ido incrementando la presencia de consejeras, aunque continua por debajo de los porcentajes recomendados: si en 2005 eran 17, que representaban poco más del tres por ciento, en 2016 ascendían a 90 que suponen un 20 por ciento, sin llegar todavía al 40 por ciento recomendado por la Ley de Igualdad o del 30 por ciento que recomienda el Código de Buen Gobierno.

La participación femenina se reduce cuando aumenta el tamaño de las empresas, aunque es a las grandes a las que está dirigida la normativa. Entre las empresas no sujetas a esta normativa, el porcentaje del 40 por ciento de mujeres en los consejos se cumple en el 26 por ciento de las micro, en el 21 por ciento de las pequeñas y en el 17 por ciento de las medianas.

La proporción de empresas sin presencia femenina en los cargos directivos se va reduciendo paulatinamente y se sitúa en el 65 por ciento frente al 73 por ciento de 2010. Solo un nueve por ciento de las compañías no tienen hombres en posiciones directivas. Entre las empresas de más de 250 empleados el porcentaje sin mujeres directivas se reduce al 47 por ciento.

En las direcciones de Recursos Humanos, Calidad y Publicidad hay más mujeres, con cifras que superan el 25 por ciento de mujeres en todos los casos. Al contrario, en los puestos de la Dirección General, Gerencia o Dirección de Informática tienen menor presencia.

CUATRO CCAA POR ENCIMA DE LA MEDIA

Aunque los porcentajes de cumplimiento varían según la categoría de empresas y las comunidades, este estudio señala que únicamente en Asturias, Baleares, Navarra y Madrid se supera la media nacional de presencia del 40 por ciento de mujeres en los consejos, independientemente de si se trata de empresas de más de 250 empleados o del resto.

En el lado opuesto, Andalucía, Castilla y León, Murcia y el País Vasco, que se sitúan en todos los casos por debajo de la media nacional.

Por sectores, Educación, Hostelería y otros servicios son los que suman más sociedades en esta situación. Entre las que tienen que cumplir el artículo 75, destaca Administración, que supera el 22 por ciento por detrás Educación, con un 19 por ciento de cumplimiento.

Educación y Sanidad son los que registran los mejores porcentajes entre las empresas no obligadas por la Ley, con un 41 por ciento y un 39 por ciento de empresas que cumplen el 40 por ciento de mujeres consejeras respectivamente.