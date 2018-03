El PP recuerda que la igualdad "es un asunto de todos que solo alcanzaremos desde la unidad y la corresponsabilidad"

2/03/2018 - 18:42

Ante las declaraciones realizadas este viernes por responsables del PSOE de La Rioja y del sindicato UGT en nuestra Comunidad, el Partido Popular de La Rioja "defiende que la igualdad es un asunto de todos y sólo la alcanzaremos desde la unidad de toda la sociedad y la corresponsabilidad de mujeres y hombres".

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

"No respaldamos una convocatoria de huelga que no ofrece soluciones a los problemas cotidianos de las mujeres reales. Las riojanas no se merecen debates absurdos o convocatorias politizadas que ni las hacen más libres, ni generan los cambios necesarios que reclaman una gran mayoría de riojanas para seguir avanzando", han indicado en un comunicado de prensa.

Por ese motivo, con vistas al próximo 8 de marzo, las mujeres y hombres del Partido Popular de La Rioja seguirán trabajando para construir una sociedad de igualdad de oportunidades. Para lograr ese objetivo "que entendemos comparte la sociedad riojana es preciso que las mujeres dejen de renunciar a más cosas que los hombres para acceder a los mismos derechos y oportunidades".

A este respecto, el Partido Popular de La Rioja es consciente de que la brecha salarial es uno de los principales retos para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres. Si bien, la realidad es que, desde 2012, "la brecha salarial en España se ha reducido 4 puntos situándose en mínimos históricos".

Tanto es así, que según Eurostat la brecha salarial en España se sitúa en el 14,9%, por debajo de la media europea (16,3%).

En el Partido Popular "somos inconformistas, por eso el Ministerio de Empleo ya presentó hace meses a los interlocutores sociales una propuesta para modificar el Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Igualdad con el objetivo de mejorar la transparencia retributiva y la igualdad salarial".

"Es necesario seguir avanzando hacia una igualdad real entre hombres y mujeres y hacerlo a mayor velocidad. Si bien, en los últimos años juntos hemos conseguido que en España estén trabajando más mujeres que nunca y que seamos el país de la UE en el que se crea más empleo femenino. Del mismo modo, España está a la cabeza de la UE en la presencia de mujeres en parlamentos nacionales y autonómicos".

En este sentido, continúan, esta formación política "siempre ha estado comprometida con los valores de mérito y capacidad, por encima de otros principios como la paridad". Así, el Partido Popular de La Rioja es el único partido en la historia de esta Comunidad que cuenta con una secretaria general, una presidenta del Parlamento de La Rioja, una alcaldesa de la capital riojana, dos senadoras, ocho diputadas autonómicas y 21 alcaldesas en otros tantos municipios riojanos, por ejemplo.