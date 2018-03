Los embalses que abastecen a Bizkaia están al 90,5% de su capacidad

3/03/2018 - 10:26

Consorcio de Aguas continúa promoviendo acciones de sensibilización, a pesar del consumo "bastante responsable" de la población vizcaína

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

Los embalses que abastecen a Bizkaia cuentan esta semana con 175,8 hectómetros cúbicos de agua (hm3), lo que representa un porcentaje de llenado del 90,5 por ciento.

Según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el sistema del Zadorra cuenta con 152 hm3 de agua (79% del total) y Artiba, Oiloa y Nocedal tienen 1,7 hm3 (99,5%). Además, el pantano de Ordunte, cuya gestión ha asumido el Consocio desde el pasado 1 de febrero, recoge 22 hm3, lo que supone un porcentaje de llenado del 99,5%.

Estos recursos hídricos se sitúan 1,7 hm3 por encima de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.

Se estima que, con este nivel máximo, atendiendo a la demanda, la probabilidad de incurrir en restricciones duras sería de una vez cada 50 años, considerando los niveles de pluviometría más bajos registrados.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

A pesar de la bonanza de recursos hídricos, el Consorcio de Aguas continúa promoviendo acciones formativas de sensibilización para lograr un consumo responsable. "Ese tipo de acciones las hacemos continuamente porque el agua es un bien escaso y como tal tenemos que tratarlo. Son iniciativas recurrentes, independientemente de las circunstancias climatológicas concretas", ha indicado a Europa Press el gerente de la entidad consorciada, Pedro Barreiro.

El consumo per cápita de los municipios consorciados es "bastante responsable", según Barreiro, ya que se sitúa en torno a los 115 litros por habitante y día, similar o un poco inferior al consumo a capitales del Estado con similar población.

Este consumo de agua se ha reducido en los últimos años alrededor de un 25-30%, aunque "siempre se pueden reducir aún más", ha apuntado el responsable del Consorcio, quien ha recordado que "parte de esos consumos no solo responde al consumo humano, sino que depende de la evolución tecnológica de lavadoras, lavavajillas, etc.". "Si esos aparatos siguen mejorando en su consumo de agua, los consumos per cápita seguirán mejorando, pero en nuestros hábitos cotidianos son bastante responsables", ha insistido.

A ello se suman las inversiones de las grandes empresas, que son las grandes consumidoras de agua, ya que intentan hacer circuitos propios lo más eficientes posibles, con el fin de utilizar ese agua en circuitos cerrados y, por lo tanto, consumir menos a nivel general.

Las innovaciones tecnológicas en busca de una mayor eficiencia y ahorro energético o de materia primas, como pueda ser el agua, añadido a la crisis económica, han provocado una bajada del consumo de agua de las grandes empresas de Bizkaia.

No obstante, desde el Consorcio han emplazado a ver cómo evoluciona este dato para comprobar si hay una gestión más eficiente de este recurso o el descenso del consumo se ha debido a un cese de actividad productiva de empresas que han parado temporalmente o cerrado. "Es difícil hacer una comparativa de un año a otro, porque las formas de trabajo no han sido las mismas", ha señalado Barreiro.