Un experto asegura que el rendimiento de los estudiantes andaluces en las escuelas para certificar inglés es bueno

3/03/2018 - 11:35

El rendimiento de los estudiantes en las escuelas de España y, concretamente, de la comunidad autónoma andaluza a la hora de certificar el idioma inglés es "bueno", siendo el caso que muchos alumnos obtienen alrededor de los 16 años el Cambridge International General Certificate of Secondary Education (Igcse), reconocido en todo el mundo como un estándar internacional de conocimiento y comprensión de las materias.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado a Europa Press Michael O'Sullivan, director ejecutivo de Cambridge Assessment International Education --un sistema educativo internacional basado en el sistema británico que, además de la enseñanza de materias y asignaturas, da las herramientas para que el niño aprenda de una forma práctica y crítica a entender el mundo que le rodea y le prepara para enfrentarse con éxito al futuro laboral y a la vida en general--, interviniente en Sevilla con motivo de la inauguración del 40 Congreso Nacional de Educación Británica de la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España (Nabbs).

Según expone, un número "significativo" de estudiantes continúa estudiando Cambridge International AS y A Levels, que cada año son utilizados por miles de alumnos en todo el mundo para obtener acceso a universidades en España y en todo el mundo. Este año, Cambridge International otorgó a 23 estudiantes de España el premio 'Top In The World', lo que significa que obtuvieron la calificación más alta de todos los estudiantes de todo el mundo que realizaron ese examen, "algo de lo que los estudiantes y sus maestros pueden estar extremadamente orgullosos".

"Uno de estos estudiantes vino de la Escuela Británica de Sevilla, obtuvo una marca Top in the World en AS Travel and Tourism, y otro de cerca de Málaga obtuvo una marca Top in the World para AS Level Information Technology", ha explicado.

Explica O'Sullivan que Cambridge Assessment International Education trabaja con "muchos y diferentes" sistemas educativos en todo el mundo, incluidos los Ministerios nacionales de Educación y las escuelas individuales, alrededor de más de 10.000 escuelas en 160 países. Ello involucra a diferentes contextos educativos, donde los estudiantes se forman exclusivamente en inglés y en escuelas que ofrecen sistemas educativos bilingües o trilingües.

Como organización educativa internacional, Cambridge Assessment International Education reconoce que existen "desafíos" asociados con la introducción de un sistema de educación bilingüe. "Nuestra experiencia a lo largo de muchos años ha resaltado la importancia de proporcionar a los docentes el apoyo que necesitan para desarrollar y mantener su propio dominio del inglés, así como sus habilidades en la enseñanza y el aprendizaje", señala el director ejecutivo, que asevera que se trabaja "activamente" con las escuelas que ofrecen programas de Cambridge para proporcionar desarrollo profesional continuo para sus maestros en estas áreas.

TRABAJO CON UNAS 15 ESCUELAS ANDALUZAS

El organismo trabaja con alrededor de 15 escuelas en Andalucía y espera hacerlo con más en el futuro. Las mismas siguen la estructura curricular británica, con estudiantes que terminan sus estudios con Cambridge International A Levels.

"Sabemos que los estudiantes con calificaciones de Cambridge consiguen el éxito tanto en sus estudios como en su incorporación al mundo del empleo y trabajamos en asociación con las escuelas para garantizar que sus estudiantes estén listos para lo que suceda después de sus carreras escolares", ha apuntado O'Sullivan.

Cuestionado por el bilingüismo, éste está presente en muchas sociedades y países. "No lo vemos como elitista, pero puede ser una percepción común", manifiesta, para exponer que se trabaja con una variedad de escuelas en España que tienen acceso al plan de estudios de Cambridge a través de un programa con el Ministerio de Educación español.

Se trata de un proyecto conjunto con el British Council en el que los estudiantes del sistema estatal español tienen la oportunidad de beneficiarse de una educación bilingüe. "Lo interesante de este proyecto es que las escuelas, a menudo, se encuentran en áreas alejadas y remotas, donde los estudiantes normalmente no tendrían la oportunidad de una educación bilingüe", subraya.

"Estas escuelas nos dicen que el aprendizaje en inglés no solo mejora las habilidades lingüísticas de sus alumnos, sino que cuando hacen la transición a la educación superior los estudiantes ya están familiarizados con el lenguaje técnico de sus materias. Esto significa que pueden leer documentos de investigación, informes y otra información académica en inglés, lo que hace que el estudio académico sea considerablemente más accesible para esos estudiantes", ha apostillado.