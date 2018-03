Echenique acusa a pp y psoe de proponer pactos para bloquear las reformas legales

3/03/2018 - 11:28

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, acusó este sábado al PP e indirectamente al PSOE de proponer pactos entre los partidos para que, dando "derecho de veto" a todas las partes, se garantice la continuidad de las leyes de haberse convertido en "fan de los pactos" para bloquear la introducción de reformas legales y dar continuidad a las leyes que aprobó el Gobierno popular con mayoría absoluta, cuando no pedía pactos.

Echenique intervino en una jornada interparlamentaria del partido bajo el título 'Pactos de Estado. ¿Acuerdos del Régimen?' y subrayó que un pacto entre muchas partes otorga derecho de veto a todas las partes, incluida la minoría, como catalogó al PP, que actualmente tiene menos escaños que el resto de fuerzas parlamentarias.

Mencionó como ejemplo que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya establecido que la reforma de la Ley electoral, al ser tan importante, requiere de unanimidad; así, dijo Echenique, "le ha otorgado derecho de veto al PP", en lo que ve como "una estrategia de bloqueo", que "beneficia a la gente que no quiere que nada cambie". En esta línea, subrayó que "el bloqueo no es neutro" porque significa "dar continuidad a las leyes del PP", aprobadas cuando tenía mayoría absoluta y no era tan "fan de los pactos" como ahora.

Además, alertó de que mientras el Legislativo está bloqueado buscando pactos, el Ejecutivo "puede ir haciendo cosas" porque no necesita unanimidad sino que decreta "por sus huevos toreros"; y de que la obligatoriedad del pacto "también es peligroso porque puede descafeinar" medidas innovadoras o convertir a la oposición en rehén del Gobierno cuando éste la invita a sumarse al pacto que él propone, como el pacto antiyihadista.

En resumen, Echenique apuntó que, cuando a Podemos se le invite a un pacto, hay que "pensar que casi siempre hay gato encerrado", y tener en cuenta que "en algunos temas no tiene sentido ceder para llegar a acuerdos" porque "hay temas en los que no hay puntos intermedios", y, al no haber "ruido de sables" como en la Transición, "no pasa nada si hay una minoría que no está contenta".

Antes que el secretario de Organización, la diputada y secretaria de la Mesa del Congreso Gloria Elizo también reconoció su error al vaticinar que se iba a gobernar desde el Parlamento, y acusó al Gobierno de impedirlo vetando leyes aunque afecten a presupuestos futuros y no al actual, convocando subcomisiones que vacían de contenido a las comisiones legislativas y con interminables prórrogas de enmiendas. Y luego apostilló a Echenique que "es muy difícil decir que no a los pactos" ante la opinión pública y que se ha llegado a plantear no presentar proposiciones no de ley, a las que el Gobierno "no hace caso".

(SERVIMEDIA)

03-MAR-18

KRT/pai