El líder de Black Label Society, que presenta disco el día 11 en Santiago: "Somos como McDonald's, coherentes"

3/03/2018 - 12:00

Zakk Wylde, uno de los guitarristas del hard rock más influyentes, bromea con que en el concierto "habrá mucho baile y esqueletos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

"Somos como McDonald's, simplemente coherentes". Así de contundente se expresa Zakk Wylde (Nueva Jersey, 1967), líder de la banda estadounidense de heavy metal Black Label Society y uno de los musicos de hard rock más influyentes. El próximo día 11 presenta en Santiago su nuevo disco, 'Grimmest Hits'.

En una entrevista con Europa Press, el que fuera guitarrista de Ozzy Osbourne en Black Sabbath se muestra siempre con un tono bromista, haciendo gala de su fama de 'showman', y promete "mucho baile, esqueletos y maquillaje" en el concierto que Black Label Society darán el domingo que viene en Galicia.

Wylde asegura estar "deseando" empezar la gira que, por España, empezará en Vitoria el sábado 10 de marzo (Jimmy Jazz), seguirá en Compostela al día siguiente (Capitol) y terminará con sendas actuaciones en Madrid el martes 13 (Riviera) y Barcelona el miércoles 14 (Razzmatazz).

Con 'Grimmest Hits', su décimo álbum de estudio, que salió al mercado el pasado 19 de enero, este virtuoso de la guitarra afirma haber disfrutado "tanto" como cuando hizo el primer disco con Ozzy. Él y el resto de miembros de Black Label Society lo han pasado "genial", destaca, aunque, según explica, tuvieron que grabarlo a toda velocidad.

Así, Zakk Wylde, cuestionado por aquellos que ven "más de lo mismo" en los nuevos temas, responde apelando a todo un símbolo de Estados Unidos: "Sí, somos como McDonald's; simplemente coherentes".

Y es que sus promotores avisan: "Como AC/DC o los Rolling Stones, Black Label Society no está aquí para reinventar la rueda. Si no está roto, no lo arregles. Es una marca en la que se puede confiar", aseveran.

El domingo, Zakk y su banda presentarán en la sala Capitol nuevos himnos como 'Room of Nightmares', el blusero 'Seasons of Falter' y el sureño 'The Day That Heaven Had Gone Away'. "Doce pistas imparables para agregar a esa banda sonora de estilo de vida", dicen.

'ROUTE RESURRECTION FEST'

Black Label Society visitan la península de la mano de 'Route Resurrection Fest', un ciclo de conciertos con el que los organizadores del 'Resurrection Fest' de Viveiro (Lugo) llevan grandes grupos a distintas localidades del país.

Preguntado por este festival, que alcanza enormes dimensiones al congregar a 80.000 personas en tres días en un pueblo costero de unos 15.000 habitantes, opina que es "genial".

"El festival siempre es un buen momento. Te encuentras con muchos viejos amigos y cosas así", explica. "Tienes la oportunidad de tocar y es genial. Me encantan los festivales", subraya.

Con todo, lamenta que "la mayoría de las veces no tienes la oportunidad de ver mucho" de los lugares a los que viajas "porque llegas a la ciudad y justo después ya estás haciendo el espectáculo". Por eso, insiste en que, para él, "se trata más de ver amigos".

LA ETERNA IMAGEN DE MOTERO

Zakk Wylde ha montado su propia compañía de guitarras y está encantado. Le va muy bien, según señala en la entrevista a Europa Press, y llama la atención sobre lo "increíble" que se siente en esta situación, que compara con tener su propia banda. "Es simplemente libertad", incide.

Se ríe también sobre su eterna imagen de motero, al ironizar con que los miembros de Black Label Society darán un giro a su estética y empezarán en breve a ir caracterizados de "bailarinas".

Y ya por último, acerca de si se discrimina a las mujeres en el mundo del heavy metal, indica que no cree que sea así. "Si las chicas quieren tocar hard rock, lo hacen. No existe ninguna diferencia de cuando Janis Joplin tocaba", reflexiona.

ANTERIOR ÁLBUM Y CAMBIO DE INTEGRANTES

El anterior álbum de estudio de Black Label Society, 'Catacombs Of The Black Vatican', se editó en 2014. Antes de su estreno, la banda se despidió de su guitarrista Nick Catanese, al que remplazó Dario Lorina.

Así, los integrantes actuales del grupo son Zakk Wylde (voces y guitarra), John DeServio (bajo), Dario Lorina (guitarra) y Jeff Fabb (batería).