Colegios de la región se dan cita en 'School day', donde padres podrán conocer y elegir centro para sus hijos

3/03/2018 - 12:14

La jornada 'School day', que se celebra hoy sábado en Ifema dentro de la Semana de la Educación, presenta un "amplio abanico" de propuestas a las familias en busca "del mejor colegio" para iniciar la escolaridad o para estudiar diferentes opciones en otros tramos educativos.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Ifema en un comunicado, entre estos colegios se encuentran Los Sauces, Arturo Soria, Brains Internacional Schools, Santa Helena, King's College School, King's Infant School Chamartín, Ntra. Sra. Santa María de Madrid, Logos Internacional School, entre otros.

El colegio privado Los Sauces, en La Moraleja y Torrelodones, ofrece formación bilingüe en inglés, además de una tercera lengua entre francés y alemán. Este centro cuenta con actividades extraescolares y complementarias como teatro, ajedrez, judo, kárate, cultura musical, piano, danza, esgrima, tenis, robótica, debate, y actividades deportivas como fútbol, fútbol sala, baloncesto, tenis, natación, judo, ajedrez o ping-pong.

El colegio privado Arturo Soria, en Madrid, ofrece una educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. En cuanto a actividades complementarias, cuentan con la Agrupación Deportiva y Cultural Arturo Soria, que organizan actividades deportivas y culturales, como fútbol sala, baloncesto, voleibol, judo, gimnasia rítmica, bádminton, entre otros.

Brains Internacional Schools, en Alcobendas, Madrid y Gran Canaria, es un centro privado laico que propone una educación infantil en inglés, y a partir de los 3 años con alemán y con francés. Se emplea el Método 'Brains', con programas de Inteligencia Emocional, de Educación de Valores y el Plan de Convivencia.

Se apuesta por el arte y la ciencias humanistas, y se atiende a la diversidad. Entre sus actividades se encuentran fútbol, baloncesto, natación, judo, pádel, escalada, patinaje, música, ballet, funky, teatro, dibujo y pintura, arte, ajedrez, kumon, robótica y educachef.

El colegio privado Santa Helena, en Alcobendas, es un centro trilingüe. En Educación Infantil desarrollan el proyecto 'Descubriendo mi Mundo', basado en las inteligencias múltiples. A partir de primaria se implementan metodologías activo-participativas, donde el alumno es el protagonista de la acción educativa. Cuentan con una amplia oferta de actividades extraescolares, desde las deportivas, a las artísticas o a del ámbito más tecnológico.

El colegio privado King's College School, en La Moraleja y Soto de Viñuelas, propone una educación bilingüe. Imparte un programa llamado 'English National Curriculum'. Además, desarrollan una amplia programación de actividades extraescolares como teatro, fútbol, baloncesto, baile, robótica, futbol sala, tenis de mesa, chino y orquesta.

El King's Infant School Chamartín es un centro privado bilingüe. Este colegio se centra en una educación británica. Incluye en su programación numerosas actividades extraescolares, como el judo, chino, ajedrez, baile, robótica, fútbol, patinaje o natación.

El colegio Nuestra Señora Santa María de Madrid, a pesar de no ser un centro bilingüe, "avanza hacia el bilingüismo". Se imparten en inglés talleres de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, Biología, Geología, Física y Química. También imparten una segunda lengua como el francés o el alemán.

Logos Internacional School, en las Rozas, acude a 'School Days' con un proyecto propio bilingüe de carácter internacional, que incluye un tercer idioma. En Infantil y Primaria, los alumnos disponen de un Ipad, además de utilizar portátiles y chromebook en las etapas superiores de Secundaria, Bachillerato, y Bachillerato Internacional. Asimismo, el centro habilita espacios con pantallas interactivas Smart TV. Las actividades complementarias, dentro del horario escolar, incluyen vóley, pádel, futbol, natación, tenis, danza, golf, judo, natación.

Por su parte, 'Aula inglés' es una agencia de cursos de idiomas en el extranjero que orienta acerca de los mejores planes formativos para que jóvenes y adultos aprendan una segunda o tercera lengua, a través de su estancia en el extranjero.

El Colegio Suizo de Madrid, en Alcobendas, es un centro multilingüe, con el alemán como idioma principal, el español como segunda lengua, e inglés y francés adicionalmente obligatorios hasta terminar. Además complementan su oferta con actividades extraescolares deportivas, artísticas y musicales.

El SEK Ciudalcampo, Santa Isabel y El Castillo es un colegio bilingüe e internacional. Disponen de un centro de Alto Rendimiento Artístico, escuelas de arte y manualidades, actividades deportivas, de idiomas, tecnología, robótica, artísticas, orientación y refuerzo académico, de cocina, actividades con la familia, entre otros.

En el centro privado Trinity College Liceo Serrano, en Boadilla del Monte, se estudia inglés, francés y español, y se ofrece el chino como actividad extraescolar. Además cuentan con una oferta de actividades muy variada como robótica, ballet clásico, danza española, judo, tenis, patinaje, scrapbooking, ajedrez, art attack, taller de creación literaria, taller de radio o cursos de oratoria.

El colegio privado Montessori Village es un centro bilingüe, que incluye proyectos de arte, solidaridad, además de un programa bilingüe que trabaja la música y el movimiento. Entre sus actividades extraescolares se encuentran el ballet, judo, arts and crafts y piscina.

El Liceo Europeo es un centro bilingüe donde se desarrollan exámenes oficiales de idiomas como Cambridge, Instituto Francés, Goethe Institut, e Instituto Confucio. Además, realiza intercambios con Gotemburg, Michigan, París, Uetersen o Kunming. Asimismo, desarrollan actividades complementarias, como visitas didácticas, participación en congresos o charlas y talleres.

El colegio Santa María del Camino, en Madrid, es un colegio trilingüe, donde ofrecen español, inglés y francés. Este colegio ha implantado el 'Programa Sí!', que actualmente se está implantando en centros de Estados Unidos y otros países americanos. Entre su oferta formativa conceden "especial importancia" al aprendizaje del baile y la música, los deportes, la creatividad y el desarrollo personal. También se imparten clases de cocina a todos los alumnos.

El colegio privado Internacional Aravaca, es un centro bilingüe desde los 2 años en inglés. A partir de 5º de primaria, incorpora el francés o alemán a elegir por el alumno, y el tercer idioma obligatorio. Desarrollan inteligencias múltiples, inteligencia emocional con el programa Ruler, trabajo cooperativo, trabajo por proyectos, nuevas metodologías, programa one to one con iPad, robótica y estimulación temprana, con el programa Phonics Internacional.