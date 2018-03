Pensiones. rajoy critica la "demagogia" del psoe con las pensiones "tras llevar el país al borde de la quiebra"

3/03/2018 - 13:27

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, criticó este sábado la "demagogia" del PSOE al exigir que se suban las pensiones conforme al incremento anual de los precios que mide el IPC y aseguró que no piensa aceptar "lecciones" de un partido que llevó a España "al borde de la quiebra" y de que la UE tuviera que rescatar al país.

Durante su intervención en la Escuela de Invierno de Nuevas Generaciones que el PP celebra este fin de semana en Tenerife, Rajoy respondió así a los ataques de la oposición por subir las pensiones un 0,25% en vez del 1,6% previsto por los expertos para el Índice de Precios al Consumo de 2018.

"No se puede aceptar la demagogia que está haciendo alguna gente después de llevar al país al borde de la quiebra. Personalmente no lo voy a aceptar", sentenció. "Nosotros no congelamos las pensiones, como hizo el PSOE, que ahora nos reprocha todo. Nosotros las subimos, poco, y espero hacerlo mas en el futuro, pero para eso tenemos que seguir creando empleo".

Rajoy reprochó al PSOE que pretenda dar "lecciones de creación de empleo y de pensiones" después de haber aplicado una política económica bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero que provocó que España perdiera 3,5 millones de empleos, que el PIB cayera un 10% y que la recaudación de las administraciones pública bajara 70.0000 millones.

Recordó que el PP evitó un rescate que hubiera obligado a España a recortar drásticamente las pensiones, como ocurrió en otros países como Grecia o Portugal que necesitaron la ayuda financiera de la UE. "Nosotros dijimos que teníamos que bajar el gasto público pero que no se iba a bajar ni pensiones ni desempleo. Y cumplimos la palabra en los dos casos", remachó.

