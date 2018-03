Pensiones. el psoe se jacta de triplicar al resto de grupos juntos en iniciativas parlamentarias

3/03/2018 - 13:26

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguró este sábado que el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados ha presentado 24 iniciativas sobre pensiones, triplicando al resto de grupos juntos, y que la única portavoz que ha preguntado por el tema al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido la socialista, Margarita Robles.

Lastra hizo esta puntualización antes de su intervención en una asamblea abierta del PSOE en Palencia dedicada al tema de las pensiones, precisamente cuando Unidos Podemos ha propuesto la celebración de un Pleno extraordinario acerca del mismo en el Congreso, rivalizando así con los socialistas en la visualización del problema.

Antes de la asamblea, Lastra prometió apoyo en la calle y en el Congreso a los mayores que reivindican la subida de las pensiones, y criticó al Gobierno central por limitarla a un 0,25%, lo que rompió el Pacto de Toledo que la vinculaba al IPC.

Respecto a las iniciativas parlamentarias, destacó la de la última semana, que volvió a pedir esa vinculación, y desde el estrado acusó a "las dos derechas", PP y Ciudadanos, de vetarla hace meses porque incrementaban el gasto con unos presupuestos prorrogados.

En su intervención, la 'número dos' del PSOE añadió a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones la introducción del copago en productos farmacéuticos, cuya recaudación por el Estado cuantificó en 5.000 millones, y la atribuyó a la supuesta intención del Gobierno de "generar miedo e incertidumbre" para que la gente acuda a los fondos privados de pensiones", en lo que considera "un plan perfectamente trazado" que pasó por sacar dinero del fondo de reserva para quebrar el sistema.

Lastra mencionó también los 2.000 millones que, según sus cálculos, salen de la Seguridad Social para conceder exenciones y deduccionees a las empresas, y los 3.500 que como mínimo costó el rescate de las radiales, lo que a su juicio desautoriza que el Gobierno alegue que no hay recursos para una subida de pensiones vinculada al IPC, que supondría un gasto de 1.600. Igualmente, se quejó de las 35 millones de horas extra al mes que no se pagan y por tanto no cotizan.

La dirigente socialista abogó por "un gran pacto entre generaciones" para garantizar las pensiones del presente y el futuro, porque desde su punto de vista "el sistema se hizo bien y el solvente", y su único problema es el actual Gobierno. Además, lanzó una acusación a los grandes medios de comunicación por arremeter contra el PSOE cuando defiende introducir impuestos al gran capital, y llamó a preguntarse quiénes son los dueños de esos medios. "Quien paga, manda", dejó caer.

Otros aspectos colaterales que rechazó Lastra fueron la eliminación del IRPF a las pensiones que baraja el ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, puesto que actualmente sólo lo pagan las más altas, una de cada cuatro, y la sugerencia del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, de que los mayores, aunque no les suba mucho la pensión, tienen pisos en propiedad; una alusión que enlazó con la propuesta de las aseguradoras en la Comisión del Pacto de Toledo de que ofrezcan sus viviendas en usufructo para complementar su pensión. "Era lo que nos faltaba", desdeñó.

