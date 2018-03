La Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Aragón no pretende "reabrir heridas ni recuperar conflictos", según Lambán

3/03/2018 - 13:59

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que la ley de Memoria Democrática presentada por el ejecutivo autonómico en las Cortes se inspira "en los principios de verdad, justicia y reparación consagrados por organismos internacionales" y que no pretende "reabrir heridas ni recuperar conflictos" sino "no volver a cometer los mismos errores".

ALCAÑIZ (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

En este sentido, ha destacado que el objetivo de la ley es asegurar "la convivencia de los españoles en paz y armonía", pero a partir de un conocimiento "veraz" de la historia. Lambán ha asistido a la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo de Alcañiz (Teruel) en la Guerra Civil española.

El presidente de Aragón ha explicado que tal día como este sábado, hace 80 años, "la aviación italiana, por orden de Franco, bombardeó esta ciudad en un acto que no cabe calificar sino de criminal, produciendo más víctimas de las que produjo la aviación alemana en el famoso bombardeo de Guernica".

Ha indicado que el homenaje llevado a cabo en Alcañiz se ha realizado desde un espíritu de "valores de paz, concordia y libertad", al tiempo que ha añadido que, desde esta idea, el Gobierno de Aragón "continuará realizando este tipo de actos a lo largo del año".

ACTORES

Los actores que han formado parte del acto del 80 aniversario del bombardeo han sido el historiador José María Maldonado, las autoridades presentes, las personas mayores que vivieron el bombardeo, y las más pequeñas de Alcañiz.

El núcleo del relato lo han construido las personas mayores de Alcañiz, mientras las niñas rasgaban el papel que cubría la instalación fotográfica. El mensaje que se ha querido transmitir ha sido el de no olvidar lo que ocurrió para que no se repita.

Al finalizar el acto, ha tenido lugar la ofrenda de flores, donde Maldonado ha invitado a colocar un clavel en el lugar señalado al efecto para recordar a las víctimas del bombardeo. Tras este acto simbólico, han visitado el refugio antiáereo.

Con la llegada de la tarde, se celebrará una mesa coloquio en el Teatro Municipal, conducida por la periodista Concha Montserrat, en la que han participan el periodista y escritor, Joaquín Estefanía, el director de cine, Agustín Villaronga, y el historiador José Luis Ledesma.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Por otro lado, el presidente de Aragón ha dicho que este año se celebra el 40 aniversario de la Constitución Española, que "vino precedida de una ley de amnistía reclamada por todas las fuerzas políticas de la época". Asimismo, ha afirmado que "se pretendía situar la Guerra Civil en el terreno de la historia para que los españoles reanudáramos un camino compartido y un futuro común".

"Por tanto, con este tipo de actos lo único que pretendemos es recordar para no repetir errores y asumir aquello que en nuestra historia merece la pena ser imitado", ha apostillado Lambán, "porque son testimonios de libertad, democracia y valores cívicos que inspira nuestra Constitución y que sirvieron de precedente a la situación actual en España".

El propósito del Gobierno de Aragón cuando se remitió esta ley, según el socialista, es que "se aprobase por unanimidad", aunque "algunos grupos tendrán más propensión a aprobarla que otros". "Me gustaría que fuese por unanimidad porque el propósito del gobierno no es generar divisiones sino continuar una andadura común que no se aposente en el silencio sino en la verdad de nuestra historia".

Lambán ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una ley de Memoria Histórica y después ha habido "algunas leyes aprobadas en los distintos parlamentos autonómicos", por lo que "ahora le tocaba a Aragón". "Es uno de nuestros compromisos electorales cuando fuimos a las elecciones de 2015 y lo estamos cumpliendo".

TRÁMITE PARLAMENTARIO

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón fue finalizado en julio de 2017 y actualmente se encuentra en trámite parlamentario. Para su elaboración se contó con asociaciones memorialistas, sindicatos, administraciones y otras entidades con interés en la materia de Zaragoza, Huesca y Teruel. Se recibió un total de más de 600 aportaciones, admitiéndose alrededor del 60 por ciento de las mismas en el redactado final.

En una acción transversal de varios departamentos del ejecutivo autonómico, desde el ámbito educativo se incorporarán contenidos en las asignaturas de Geografía e Historia en cuarto de la ESO y en la de Historia de España de segundo de Bachillerato, con el fin de que los alumnos dispongan de conocimientos sobre la historia e incorporen valores de sensibilidad y respeto por los derechos humanos.

Desde el punto de vista patrimonial, se incluyen varias medidas, como el reconocimiento de lugares como Bien de Interés Cultural, rutas y visitas, además de un portal de Internet para que la ciudadanía pueda acceder al fondo documental.

SUBVENCIONES

Otro aspecto que incluye la política de recuperación de la Memoria Democrática tiene relación con la dotación y subvenciones. En concreto, en 2017 se ampliaron las ayudas a proyectos de Memoria Histórica de 50.000 a 200.000 euros. De esta forma, se quiso plasmar el carácter estratégico de esta materia para el Gobierno de Aragón.

Asimismo, se han realizado en 2017 trámites administrativos para incluir las exhumaciones en las bases reguladoras de las ayudas a la Memoria Histórica. En la actualidad, ya se ha realizado una tramitación acelerada para que las asociaciones cuenten con el máximo de tiempo para gestionarlas.

Entre las iniciativas culturales, figura la publicación de libros, como 'Historia de una fosa común', de Pablo Marco; la participación en la Exposición 'Orwell toma café en Huesca'; o la protección como BIC de las tumbas de Galán y García Hernández. Igualmente, se ha celebrado un homenaje a Willy Brandt y su presencia en la Guerra Civil, se ha publicado artículos y crónicas inéditos en castellano, y se ha llevado a cabo una participación en documental sobre el campo de Gurs.

PARTICIPACIÓN

Las actuaciones plasmadas en los presupuestos se acompañan de otras como reuniones con asociaciones memorialistas o la presencia institucional. Entre estas, se incluye la participación del presidente de Aragón en el homenaje a la Segunda República y a las víctimas franquistas de la guerra civil, en 2016; así como en el acto de inhumación de tres brigadistas identificados en una exhumación de Caspe, en el mismo año.

Por otro lado, Lambán ha participado en la dedicatoria a los empleados municipales asesinados en Jaca, en septiembre de 2017; y en el homenaje a los fusilados de Luceni en la Guerra Civil, en septiembre de 2017.

En cuanto al futuro, desde el Gobierno de Aragón se ha transmitido que tras la celebración del 80 aniversario del bombardeo de Alcañiz, está previsto que se descubra un monumento en homenaje a los brigadistas internacionales en Caspe en marzo y, próximamente, la celebración del 80 aniversario de la Bolsa de Bielsa.