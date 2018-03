Pensiones. rajoy censura la "barra libre de ocurrencias" de la oposición y avisa de que "el 'gratis total' sale muy caro"

3/03/2018 - 13:47

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, censuró este sábado la "barra libre de ocurrencias" de la oposición para el sistema de pensiones y advirtió de que "las promesas vacías, la demagogia del 'gratis total' y pretender gastar lo que no se tiene sale muy caro en términos de bienestar y de empleo".

Rajoy lanzó estos mensajes durante su intervención en la Escuela de Invierno de Nuevas Generaciones del Partido Popular, que celebra este fin de semana en Tenerife con participación de destacados dirigentes de esta formación y de varios ministros del Ejecutivo de España.

El responsable del Ejecutivo español respondió de esta manera a los ataques de la oposición por subir las pensiones un 0,25% en vez del 1,6% previsto por los expertos para el Índice de Precios al Consumo (IPC) de 2018.

Particularmente, Rajoy se refirió al PSOE para reprocharle que pretenda dar "lecciones de creación de empleo y de pensiones" después de haber aplicado una política económica bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero que provocó que España perdiera 3,5 millones de empleos.

"Algunos creen que los problemas se resuelven sacando a la gente a la calle", dijo para añadir que "son los mismos que cuando gobernaron mandaron a la calle a 3,5 millones de españoles".

"No se puede aceptar la demagogia que está haciendo alguna gente después de llevar al país al borde de la quiebra. Personalmente no lo voy a aceptar", sentenció. "Nosotros no congelamos las pensiones, como hizo el PSOE, que ahora nos reprocha todo. Nosotros las subimos, poco, y espero hacerlo más en el futuro, pero para eso tenemos que seguir creando empleo", puntualizó.

Además, manifestó que el partido que dirige Pedro Sánchez "ha entrado en esa carrera cuyo premio desconozco de 'vamos a criticar al Gobierno'".

Mientras, Rajoy recordó que la gestión del PP evitó un rescate que hubiera obligado a España a recortar drásticamente las pensiones, como ocurrió en otros países como Grecia o Portugal que necesitaron la ayuda financiera de la UE. "Nosotros dijimos que teníamos que bajar el gasto público pero que no se iba a bajar ni pensiones ni desempleo. Y cumplimos la palabra en los dos casos", remachó.

Además, presumió de la gestión económica del partido que dirige porque "no es la primera vez que recibimos las peores herencias y entregamos los mejores resultados" a la sociedad española, en alusión al crecimiento económico y la creación de empleo que ha recuperado España tras la crisis que se inició durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

CRÍTICAS A CIUDADANOS y PODEMOS

Rajoy también cargó contra Ciudadanos al referirse implícitamente a la propuesta de Albert Rivera para modificar el modelo laboral actual e implantar el contrato único. "Algunos creen que se crea empleo cambiando el nombre a los contratos de trabajo", lamentó.

El jefe del Ejecutivo no se olvidó de Unidos Podemos y de sus dirigentes aficionados a "comentar las cosas", aunque indicó que "de los políticos se supone que se espera más". "Sobran políticos que comentan y faltan los que puedan presentar un proyecto, un equipo y sobre todo con responsabilidad". "Y eso en España, mientras no se demuestra lo contrario, sólo lo hay aquí en el Partido Popular", sentenció.

Rajoy concluyó que "lo peor que le puede pasar a una fuerza política es ser perfectamente inútil", y en este sentido, añadió que "España necesita más PP".

(SERVIMEDIA)

03-MAR-18

PAI/MMR