Maíllo acusa a cs de no querer gobernar cuando ha podido y ahora "destruir" desde la oposición

3/03/2018 - 14:11

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, atacó este sábado a Ciudadanos por partida doble, al acusarle de "no querer gobernar" cuando ha podido sumarse a ejecutivos del PP y ahora pretender hacerlo desde la oposición, no para construir, sino "para destruir", como con la Ley de Seguridad Ciudadana y la prisión permanente revisable, o cambiar la Ley Electoral en su propio beneficio.

En su intervención en la Escuela de Invierno del PP, Maíllo presumió de que el partido "tiene una historia, una trayectoria" y no ha "nacido ayer", y quiso hacer una distinción entre "los partidos de gobierno y aquellos partidos que no quieren asumir responsabilidades de gobierno", cuando "tuvieron la oportunidad de participar en gobiernos del PP", autonómicos, municipales e incluso el central, "y no quisieron por tacticismo, por estrategia", para "no mojarse" y "no asumir responsabilidades", sino "quedarte en la retaguardia para poder criticar", y en ese sentido se preguntó "qué utilidad pueden tener aquellos partidos que no es que no gobiernen, es que no quieren gobernar".

Acto seguido, el 'número tres' del PP pasó a acusar a Ciudadanos de intentar "cambiar las cosas desde la oposición", aprovechando que "la aritmética podría serles favorable" pero ignorando "una imposibilidad objetiva evidente" que, a su juicio, "se cambia a peor", pues "no es para construir, es para destruir" la labor de gobierno.

Así, criticó a los partidos de la oposición por haberse puesto de acuerdo para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, "que no ha generado ningún problema" y la prisión permanente revisable, que es "justa" y "respeta los derechos fundamentales", y sólo "castiga en circunstancias concretas" comportamientos que a todos les parecen "intolerables".

Finalmente, pasó a comentar el intento de promover una reforma de la Ley Electoral que han abanderado Ciudadanos y Podemos, a su juicio sólo "para beneficiarse" y en contra del acuerdo de investidura de "que gobernara la fuerza más votada". En este punto, Maíllo reprochó a Ciudadanos "convertir el pacto de investidura en pacto con los demás partidos" y manifestó su sospecha de que ambas formaciones muestren una "sintonía que no tienen habirtualmente". Además, insistió en rechazar tal reforma apelando a que las grandes modificaciones legislativas "se hacen con consenso", y por eso el PP no aprobó la elección directa de alcaldes cuando tuvo la ocasión.

Maíllo, que compartió escenario con el presidente del PP canario, Asier Antona, terminó su intervención haciendo "una interpelación al PSOE", a quien sí considera un partido de gobierno, para que pacte con el Gobierno una agenda de reformas, y con una última invectiva tácita contra Ciudadanos, al denunciar que "algunos cambian de opinión cada cinco minutos" en función de las críticas mediáticas o de manifestantes, por lo que "viven sometidos al criterio de los demás", y ello es "mucho oportunismo, puro populismo". Frente a eso, contrapuso que el PP es "un gran partido" y advirtió a quienes "pueden minusvalorar la fortaleza" del mismo que en las elecciones municipales de 2019 comprobarán el "magnífico resultado" que obtiene.

