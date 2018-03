Mujeres de la comunicación "que opinan" exigen "tener los mismos derechos" que los hombres para acceder a puestos

3/03/2018 - 17:33

Un congreso con profesionales como Ana Pardo de Vera y Fernanda Tabarés pone el foco sobre que solo 11% de los directivos de medios son mujeres

PONTEVEDRA, 3 (EUROPA PRESS)

Profesionales del periodismo, la comunicación y la escrita han exigido en Pontevedra "tener los mismos derechos" que los hombres para acceder a todos los puestos. Así lo ha afirmado la directora de Público, Ana Pardo de Vera, que ha calificado de "debate envenenado instaurado por el patriarcado" la idea de que las mujeres se creen "mejores que los hombres".

La última ponente del congreso 'As mulleres que opinan son perigosas' ha afirmado que siente "bastante soledad" en la cúpula directiva de los medios de comunicación, donde solo el 11% de los puestos están ocupados por mujeres y, aunque se van incorporando más, "el proceso es muy lento".

Así, ante la necesidad de ofrecer un "periodismo realista", ha criticado que "un periodismo que no es feminista y no tiene perspectiva de género no es completo porque omite al 51% de la realidad de este país".

En cuanto a la huelga feminista del 8 de marzo, que ha contado con la adhesión de 5.000 periodistas a un manifiesto contra el machismo y la desigualdad en los medios de comunicación, Ana Pardo la ha catalogado como un "hecho histórico" que hay que "aprovechar para darle la dimensión que merece".

ESCALADA MACHISTA

No obstante, ha admitido la existencia de una "escalada de machismo muy preocupante" entre los jóvenes, por lo que se ha mostrado partidaria de "relativizar" su "optimismo" ante el futuro inmediato, en el que la educación juega un papel "muy importante".

Precisamente, la directora de Voz Audiovisual y columnista de La Voz de Galicia, Fernanda Tabarés, ha incidido en la "devaluación" de la educación pública, que se pagará "muy cara", ha augurado.

En este sentido, ha instado a "tener memoria histórica" sobre hechos y actitudes machistas que se remontan al pasado reciente, además de entender actualmente el feminismo como una "causa política" para "decidir cómo hacer para que esto cambie". Para la directora de Voz Audiovisual "el enemigo no es el hombre, sino un sistema injusto".

Además, Fernanda Tabarés ha reivindicado el "derecho" de la mujer "a ser tonta", en el sentido de "no estar excelentemente formadas para tener el mismo derecho a las mismas oportunidades" que los hombres, argumentando que la "carga" que soportan las mujeres es "muy grande", en tanto se las ha "acostumbrado a tener que ser las mejores para competir", lo que ha acarreado desarrollar "sentimiento de culpa" por lo que implica la atención al trabajo o a los hijos.

Sobre la presencia de la figura femenina en las páginas de opinión de los periódicos, ha reconocido que "forma parte de una cuota" que ha considerado "bienvenida" en el contexto de la "fase inicial de una revolución" donde las mujeres abordar "asuntos que no conciernen a los hombres" y su aportación supone "una compensación".

EN GALLEGO

También desde las páginas de La Voz de Galicia, aunque escribiendo en gallego desde la "responsabilidad de visibilizar" esta lengua, la escritora Inma López Silva ha destacado que "las páginas de opinión no pueden ser más literatura", sino que tiene que "implicar un compromiso político y la capacidad para aportar puntos de vista diferentes que provoquen al lector" y contribuyan a "cambiar el mundo".

Por su parte, la periodista de la Cadena SER y colaboradora de la revista GQ, Lucía Taboada, ha explicado que temas como desigualdad o acoso sexual tienen que estar presentes en este tipo de medios, donde aún "falta mucho por avanzar" para que "se acepten contenidos femeninos".

Como autora del libro 'Hiperconectados', se ha referido a Twitter como "una burbuja" que no corresponde a la realidad y donde "no están representados todos los sectores de la sociedad".

La escritora de 'No es país para coños', la periodista y guionista Diana López Varela, ha explicado que su trayectoria profesional cambió a raíz de la publicación, en diciembre de 2013, de un artículo titulado 'Mi coño', el cual, a pesar de reportarle situaciones de "acoso", le ofreció la "oportunidad" de llegar a un público "joven" de entre los 15 y los 20 años que siguen su obra, con la que intenta "unir feminismo y humor".

SEXUALIDAD

Por su parte, la directora del espacio 'Contigo dentro', de la Cadena SER, Celia Blanco, ha defendido la liberación de la mujer desde la sexualidad. "Nos hemos estancado y tenemos la obligación de evolucionar", ha asegurado, a través de una liberación sexual desde la información y la educación.

"Llevan años negándonos siquiera nuestro propio placer", ha criticado Celia Blanco, que se ha definido como "madre, esposa y amante en la misma proporción, y no siempre en ese orden". Reivindica el "lujo de decidir" la persona que quiera ser cuando quiera.

DISCAPACIDAD

En el congreso también se ha expuesto la situación que, desde el punto de vista feminista, afecta a los tres millones de personas con discapacidad que hay en España, según Anita Botwin, que colabora en medios como Pikara Magazine, eldiario.es y el semanario Contexto y Acción.

Diagnosticada de esclerosis múltiple, ha asegurado que "falta por hablar de un problema bastante gordo y que es muy doloroso tratarlo", por lo que ha urgido la necesidad de "tomarlo como una prioridad y una obligación trasladarlo a una sociedad cada vez más envejecida".

Así, desde su experiencia, ha llamado la atención sobre las "90 personas que mueren al día esperando ayudas de la Ley de Dependencia", las agresiones a mujeres con discapacidad, las esterilizaciones forzosas o la vulneración de los derechos humanos en Psiquiatría.

ILUSTRACIÓN

La ilustradora y viñetista Emma Gascó ha criticado la precarización de su sector profesional donde, según un informe de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 40%, con 16.000 euros como la media de lo que ganan los hombres frente a 9.000 euros de las mujeres.

También ha apostado por ejercer una "comunicación feminista" para contrarrestar la menor presencia de las mujeres como fuentes informativas o en las portadas de los medios.

Frente al "canon" que representa a una mujer "blanca, joven, delgada, heterosexual y sin problemas de movilidad", se ha mostrado partidaria de "reflejar cuerpos diversos" y dar más presencia a la figura femenina a la hora de abordar cualquier tema, ya que representa al 51% de la población.