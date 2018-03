Investigan dos denuncias por presuntos intentos de secuestro de menores en El Carpio y El Romeral, en Toledo

3/03/2018 - 17:32

La Guardia Civil está investigando dos denuncias presentadas este viernes por dos presuntos intentos de secuestro de menores en las localidades toledanas de El Carpio de Tajo y El Romeral.

TOLEDO, 3 (EUROPA PRESS)

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que, aunque no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido, en torno a lo que no hay más datos, los agentes no trabajan con una hipótesis de alarma.