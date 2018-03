El Naturpellet Segovia asegura que se ha hecho todo lo posible para salvar la vida del utillero del Inter Movistar

3/03/2018 - 22:07

El presidente de Naturpellet Segovia Futsal, Álvaro Fernández, ha garantizado que se han puesto todos los medios necesarios para tratar de salvar la vida a Cecilio Rodríguez, el encargado de material de Movistar Inter, de 62 años, fallecido este sábado en el pabellón Pedro Delgado, mientras se disputaba un partido de Primera División de fútbol sala entre segovianos y madrileños.

SEGOVIA, 3 (EUROPA PRESS)

En declaraciones recogidas por Europa Press, Fernández ha subrayado que el médico del club segoviano, José González, ha sido el primero en asistir al utillero tras desplomarse cuando se encontraba en el banquillo visitante. Además, portaba consigo el desfibrilador que es propiedad del club segoviano.

En el pabellón había otro desfibrilador, con el que el Ayuntamiento de Segovia dota las instalaciones deportivas y uno más, del club madrileño. Fernández ha agregado que "desde el minuto cero" le han aplicado masaje cardiorrespiratorio, pero "no ha podido ser".

Además del médico de Naturpellet Segovia Futsal, han acudido tres enfermeras, que se encontraban en la grada. Entre ellas, la concejala de Gobierno Interior y Personal del Ayuntamiento de Segovia, Marisa Delgado, que ha confirmado que "ha sido imposible" salvar la vida del utillero.

Delgado ha puntualizado que el propio aparato desfibrilador indica cuándo se puede usar y cuándo no y, en este caso, no se ha podido utilizar. Según Álvaro Fernández, la ambulancia ha tardado seis minutos "de reloj" en llegar al pabellón desde que se ha producido el aviso y el personal médico del servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha reconocido que "no se podía hacer nada".

La edil ha lamentado el suceso, en un momento en que "tanta gente" estaba "feliz" con un partido, por lo que un hecho como este, "de repente", es "muy duro" para todo el mundo. La desgracia ha tenido lugar cuando faltaban cinco minutos para llegar al descanso y el marcador era de dos goles a tres a favor de los madrileños.

Marisa Delgado ha remarcado que el resultado no habría sido otro si una ambulancia hubiera estado en el pabellón. En cualquier caso, el presidente del club segoviano ha hecho hincapié en que no es obligatorio, como sí lo es disponer de un médico y de desfibrilador. La concejala y enfermera ha asegurado que una ambulancia no habría podido evacuar a la víctima, al no haber podido ser estabilizado ni superar el masaje cardiorrespiratorio.

Fuentes del club segoviano también han informado de que en el intento de salvar la vida del utillero se le ha administrado adrenalina por vía intravenosa y cafinitrina sublingual, En las gradas del pabellón Pedro Delgado se encontraban más de dos mil personas, cuando el encuentro ha sido suspendido.