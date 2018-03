Turismo.- Una encuesta ciudadana aborda la percepción de los sevillanos sobre las viviendas de uso turístico

4/03/2018 - 10:31

El Ayuntamiento de Sevilla ha reunido nuevamente a la Mesa para la Lucha contra la Oferta Ilegal de Alojamientos Turísticos de la Ciudad, a la que ha presentado los resultados de una encuesta ciudadana realizada como avance del estudio que una consultora especializada está realizando para el Consorcio de Turismo sobre la dimensión de la oferta ilegal de viviendas turísticas.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

La Mesa para la Lucha contra la Oferta Ilegal de Alojamientos Turísticos de la Ciudad congrega a varias áreas municipales --Consorcio de Turismo, Policía Local, Medio Ambiente, Gerencia de Urbanismo, Cecop y Agencia Tributaria--, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla --a través de Prodetur--, la Policía Nacional, el Colegio de Administradores de Fincas, la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia y, por vez primera, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía.

Y es que en dicho encuentro de trabajo se ha acordado incorporar a esta última asociación --que defiende los intereses de propietarios y gestores de viviendas con fines turísticos y que prevalezca la legalidad--, con la finalidad de que colabore en la denuncia de quienes ofrecen de manera fraudulenta y al margen de la normativa alojamientos a turistas en la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La AVVA ha trasladado a la mesa que existe aún una oferta de calidad que tiene la voluntad de cumplir la normativa, ha promovido la iniciativa de las plataformas de publicar solo la oferta regulada y ha manifestado su voluntad de trabajar conjuntamente con las administraciones para normalizar la oferta, según precisan desde el Consistorio.

Se ha informado además de cómo se ha abordado la confección del primer informe que dimensionará el grado de desarrollo de la vivienda de uso turístico en Sevilla. Este estudio catalogará el número de plazas de viviendas regladas y no regladas, se localizarán por barrios, se evaluarán los posibles efectos para la ciudad y, a partir de sus conclusiones, se trabajará en el diseño de estrategias con el objetivo de paliar los impactos negativos.

"Se intervendrá desde los ámbitos urbanístico, turístico y policial. Las encuestas que se han elaborado por parte de una consultora especializada nos confirman que aún no existe un problema en la ciudad con respecto a las viviendas de usos turísticos, pero también nos señalan que es el momento de actuar y anticiparse a los posibles efectos perniciosos, dado el crecimiento que sigue registrando la llegada de viajeros a la ciudad", según ha señalado el edil delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz.

De cara al avance del estudio sobre el dimensionamiento de la oferta de viviendas con fines turísticos en la ciudad de Sevilla, se ha elaborado una encuesta ciudadana para así obtener una aproximación sobre la percepción que tienen los residentes en cuanto al alquiler de las viviendas tradicionales para acoger viajeros.

Han sido 1.039 encuestas realizadas entre el 9 de octubre y el 1 de diciembre de 2017 en 18 barrios de todos los distritos de la capital, con mayor profusión en aquellos donde están las mayores ofertas de pisos turísticos.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

"En términos generales, los vecinos de Sevilla perciben el turismo como una actividad no sólo beneficiosa para Sevilla, sino también como el principal sector económico de la ciudad", según ha detallado Muñoz, que ha precisado que la encuesta concluye, asimismo, que las Viviendas de Uso Turístico (VUT) no afectan a la vida cotidiana de los residentes, aunque un tercio dice no querer una en su bloque".

En concreto, según dicha encuesta, un 97,8 por ciento considera que el turismo es importante para la ciudad; un 86,4 por ciento considera que aumentar el número de turistas mejora la economía y el empleo; un 81,1 por ciento considera que el turismo favorece la imagen de la ciudad; un 52,8 por ciento asegura que el turismo incrementa el coste de vida de los habitantes, y el 36,6 por ciento, que no.

Además, el 54 por ciento responde que el turismo no genera en Sevilla conflictos entre los residentes y los turistas, el 31,3 por ciento, que sí, y el 14,8 no sabe, no contesta o es neutral.

El 54,9 por ciento no cree que el turismo haga que la ciudad esté saturada, un 30,6 por ciento considera que sí y el 14,5 por ciento no sabe, no contesta o es neutral, según esta encuesta, que señala también que un 58,5 por ciento considera que los turistas no dificultan la movilidad por la ciudad, el 25,8 por ciento, que sí, y el 15,7 no sabe, no contesta o es neutral.

Además, un 68,2 por ciento no cree que los turistas hagan una ciudad de Sevilla más contaminada, frente al 16,1 por ciento que considera que sí.

Abundando en materia económica, a la pregunta de qué sector económico cree que aporta más riqueza a la ciudad, el 71,46 por ciento respondió que el turismo, frente al 18,32 por ciento del comercio, el 6,85 por ciento de la industria, un 2,8 por ciento de la agricultura y la ganadería y un 0,58 por ciento de la construcción.

Un 66,7 por ciento de los 1.039 encuestados aseguró que en su edificio de viviendas no se alquilaban a turistas, frente al 14,1 que respondió de forma afirmativa. Entre estos últimos --273 respuestas--, un 32,6 por ciento dijo que la gestión del alquiler de las viviendas de uso turístico en su edificio correspondía al propietario o particular, el 19,8 por ciento, a una inmobiliaria o gestora, y el 10,3 por ciento, al propietario que vive también en la casa.

A la hora de calibrar las molestias generadas por las viviendas de alquiler a turistas, el 69,2 por ciento contestó que no generaban molestias en el edificio, y el 13,6, que sí.

El 80,4 por ciento, asimismo, respondió que los inquilinos turistas no generaban más molestias que el resto de los vecinos del edificio, el 14,7 por ciento indicó que las mismas molestias y tan sólo un 4,9 por ciento respondió que más molestias que el resto de los vecinos.

En la última pregunta al encuestado, si le importaba que se alquilen viviendas a turistas, el 66,3 por ciento dijo que no, y el 33,7 por ciento, que sí.

Además del Registro de Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte, que recoge la oferta reglada, para el informe definitivo se están cruzando los datos de las tres principales plataformas de turismo colaborativo de alquiler de viviendas para usos turísticos --no solamente la líder del sector--, con el objetivo de identificar la mayor cantidad de anuncios existentes en la ciudad, según informa el Ayuntamiento.