Libera! y la Fundación Franz Weber piden una consulta popular sobre los convenios de la Xunta con el sector de la caza

4/03/2018 - 12:06

La asociación animalista Libera! y la Fundación Franz Weber han pedido que se paralice cualquier propuesta de colaboración de la Xunta de Galicia con organizaciones de cazadores hasta que se realice una consulta popular al respecto.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

Los defensores de los animales sostienen que la caza es una actividad "mal considerada deportiva" y afirman que es "rechazada por la inmensa mayoría de la ciudadanía". Por este motivo, piden que no reciba fondos públicos, que se utilizan para "fomentar la muerte indiscriminada de especies silvestres", y "mucho menos", añaden, "cuando sus cargos representativos emiten soflamas cargadas de machismo y homofobia".

Las entidades denuncian que existan jornadas para que menores de 30 años conozcan la caza como un deporte saludable, convenios de la Secretaría xeral para el deporte que consideran los campeonatos para cazar zorros como proyecto de relevancia o acuerdos en los que se considera a los cazadores como garantía contra los incendios.

Acuerdos de colaboración que reclaman que se paralicen hasta que sean sometidos a consulta popular. El objetivo de FFW y Libera! es fomentar así la participación social en torno al asunto de la caza. Una petición que contextualizan en un territorio ocupado el "90% por cotos de caza y en donde estas sociedades apenas poseen fincas", sino que se "benefician de una legislación que permite un extraño usufructo: La cesión de los llamados derechos cinegéticos".

Los animalistas también cargan contra lo que definen como el "lobby" de la caza, al que acusan de haber logrado reducir las distancias de seguridad en cacerías. También sostienen que han logrado suavizar las exigencias para las perreras que tengan finalidad cinegética o posibilitar los disparos en caminos sin asfaltar o sin señalizar.

Ambos colectivos se oponen así a unos "favores" que aseguran que se ven "doblemente recompensados con decenas de miles de euros en subsidios".

Por todo ello, los animalistas entienden que se debería consultar al conjunto de la ciudadanía sobre la firma o no de nuevos convenios desde el gobierno autonómico. Recuerdan que hace unos días se aprobó en la Comisión segunda del Parlamento de Galicia una iniciativa en la que se insta a la Xunta a no subvencionar ni apoyar los campeonatos de caza de zorro con perros y en la que se pide que no acudan representantes de la administración.