Cs dice que la documentación entregada por Ahora Madrid de Bicimad "demuestra" que no quieren que se les investigue

4/03/2018 - 12:30

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado este domingo que la documentación entregada por Ahora Madrid sobre Bicimad es "caótica" y "demuestra" que no quieren que se les investigue.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado Villacís ante los medios de comunicación tras participar en la VII Carrera de Bomberos de Madrid con relación a la sesión inaugural de la comisión de investigación de Bicimad para determinar si se produjeron irregularidades en la cesión del contrato del servicio a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que fue suspendida el viernes por no disponer aún de toda la información solicitada al Gobierno municipal. El presidente de la comisión, el socialista Ignacio Benito, indicó que el martes no habría sesión "sino Junta de Portavoces".

Según ha explicado Villacís, el pasado viernes Ahora Madrid mandó la documentación "más allá de las 14 horas" y cuando Cs la revisó no salieron de su "asombro". "No incluye toda la documentación necesaria ni los dictámenes. Es absolutamente caótica y demuestra que Ahora Madrid no quiere que se le investigue. Está escondiendo algo y nosotros queremos saber que es", ha añadido la portavoz de Cs en el Consistorio madrileño.

Ante estos hechos, Villacís cree que desde el Gobierno local "nuevamente está jugando con la oposición". "Lo único que estamos buscando es poner la misma lupa en el Gobierno de Ahora Madrid que hemos puesto en anteriores gobiernos", ha apostillado.

Por último, Villacís ha manifestado que desde su grupo le han dicho a Ahora Madrid que hasta que "hasta que no demuestren que realmente quieren que se investigue" y hagan "ese ejercicio de transparencia" que les están demandando no van "a participar de su juego".