El Teatro Alhambra acogerá la obra 'Gitano', de la compañía Jairo Barrull, con el ciclo Flamenco Viene del Sur

4/03/2018 - 15:01

El Teatro Alhambra de Granada acogerá el próximo lunes 12 de marzo, a las 21,00 horas, el espectáculo 'Gitano', de la compañía Jairo Barrull y con Gema Moneo como artista invitada, dentro del ciclo 'Flamenco Viene del Sur', que cada lunes llenará el espacio escénico de ritmos flamencos con artistas de primer nivel, tanto jóvenes como consagrados.

GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)

El artista Jairo Barrul ha explicado que "el baile gitano es una forma de sentir y transmitir. No hay otra palabra que me describe mejor en el baile. No se trata de lo tradicional, ni el contemporáneo, simplemente se trata de la libertad de expresión como artista flamenco que soy", según ha informado la Junta en un comunicado.

"Mi percepción del baile gitano me permite crear, evolucionar y desarrollar en las formas de flamenco con que más me identifico. Las escuelas y formas de bailar evolucionan, pero el sentimiento es el mismo. Un sentimiento no tiene fecha de caducidad, ni con las modas que van y vienen, está allí siempre, porque es auténtico", ha añadido.

La obra contará con Gema Moneo como artista invitada. Moneo es una bailaora jerezana, de la familia de Los Moneo, que empezó con 13 años a bailar en los tablaos, y con 14 actuó en la peña flamenca de París, en el Festival Flamenco de Londres y en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera (Cádiz).