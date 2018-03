Temporal.- PSOE pide que la visita de Báñez "no sea en vano" y anuncie "inversiones urgentes" para el litoral

4/03/2018 - 18:07

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, ha reclamado este domingo que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que visitará este domingo la costa onubense afectada por el último temporal, "no venga con las manos vacías como en otras ocasiones" y su visita "no sea en vano", de modo que, "por primera vez, anuncie inversiones urgentes para el litoral aunque no sea de sus cartera".

Así lo ha indicado Fernández en un comunicado en el que destaca la necesidad, a su juicio, de que el Gobierno central atienda a la provincia de Huelva y dé una "atención especial" a los daños que está provocando el temporal, ya que es el "único competente en esta materia".

El representante socialista ha criticado además al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien "solo se acuerda de esta provincia en verano cuando viene de vacaciones a Doñana", y se ha referido también a la ausencia en este momento de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, porque "resulta paradójico que en lugar de venir para conocer personalmente los problemas en este momento del litoral que son de su Ministerio, recurra, como en otras ocasiones a Báñez por ser de esta provincia".

En esta línea, el secretario de Organización de los socialistas ha reprochado al Ejecutivo de Rajoy "el tiempo que ha perdido, ya que en el pasado Consejo de Ministros obvió la situación que tenemos en nuestra Costa", y al respecto de la visita de Báñez ha apostillado que "queremos pensar que viene con la cartera llena y propuestas concretas, porque de lo contrario sería una tomadura de pelo a los onubenses".

Ha agregado que "estamos a escasas semanas de la Semana Santa y volvemos a vivir la misma imagen del año pasado, con el mismo problema porque el Gobierno central no ha puesto remedios para ello".

"No se puede frenar un temporal, pero si nuestro litoral estuviera preparado con inversiones y actuaciones para el mantenimiento, los daños en estos momentos serían mínimos", ha afirmado Fernández, para quien "lo único que requiere nuestro litoral es que se ponga presupuesto encima de la mesa y se ejecute un plan integral para todo el año".

Frente "al vacío que hace el PP a esta provincia", el dirigente socialista ha querido recordar que, "desde que gobierna Rajoy, la inversión en las costas onubenses no ha llegado a un millón de euros, mientras que en los últimos cuatro años del PSOE en el Gobierno se invirtieron once millones".

Por último, Fernández ha reiterado su petición al Gobierno central para que traiga respuestas inmediatas y contundentes para que todo esté listo para recibir a los turistas en Semana Santa". "No se puede esperar más, los ayuntamientos, los ciudadanos y las empresas tienen que saber con certeza las actuaciones, que deben empezar ya, sin demoras", ha sentenciado el socialista.